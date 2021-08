Procurorul general, Alexandr Stoianoglo nu dorește să demisioneze

Alexandru Stoianoglo, anunță că nu va da curs solicitării guvernării de a demisiona din funcția de procuror general. În opinia procurorului, nu ar exista motive legale și nici morale.

”Eu nu am niciun temei, nici legal, nici moral să demisionez din funcție. Tot ce am făcut până acum, am făcut conform legii. Nu cred că cineva a adus exemple unde eu am încălcat legea. Noi nu am făcut dosare la comandă, nu am persecutat oameni de afaceri, nu am persecutat clasa apolitică, jurnaliștii și așa mai departe. Tot ceea ce am făcut, am făcut conform legii”, a precizat Alexandru Stoianoglo.



Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco a pregătit un proiect de lege, potrivit căruia i-ar permite să-l demită din funcție pe Procurorul general, acest proiect a fost votat în prima lectură de către deputații PAS.

Actualul Procuror general, Alexandr Stoianoglo, a fost ales în funcție în baza unui concurs, în anul 2019.