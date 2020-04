Producători de lapte BAT ALARMA: Autoritățile ne-au promis SUPORT, noi am luat credite, iar acum vacile MOR DE FOAME

Cu credite neachitate la bănci, fără furaje, dar și fără speranța că vor reuși să treacă peste problemele care le au, unii producători de lapte spun că vor fi nevoiți să vândă vacile la abator. Și dacă majoritatea impedimentelor pentru ceilalți fermieri au apărut odată cu pandemia, pentru cei din sectorul zootehnic aceasta s-a dovedit a fi ultima picătură.

Am apelat mai mulți producători de lapte pentru a afla cu ce probleme se confruntă, iar răspunsul nu s-a lăsat mult timp așteptat. Despre: „Ce doare și nu mai trece de ani buni”, aflați în acest articol.

Valeriu Șevcișin de aproape 20 de ani produce lapte de vaci. A început totul de la un petec de pământ pe care nu era nimic, dezvoltând o fermă cu peste 100 de capete. Banii i-a adunat împreună cu soția, care aproape un deceniu a lucrat peste hotare, dar și cei 3 feciori ai săi. Altădată mândru de ferma sa, acum acesta își dorește doar să achite datoriile.

„Feciorii m-au întrebat: tată, tu mai poți? …și au plecat peste hotare. Autoritățile au promis suport, noi am investit în afaceri, iar acum nu avem nici măcar cu ce hrăni animalele. Anul trecut totul a fost distrus de grindină, dar nu am primit ajutor. De ce ne-a mai fost promis? Acum avem și mai multe datorii. 9 ani soția a lucrat peste hotare, iar eu aici cu feciorii pentru fermă. Știți, noi cu toții formăm un mecanism, eu sunt acolo un rulment, lucrez și nu cer nimic… doar să fiu uns uneori pentru a putea funcționa, dar nici asta nu se face. Copiii mă cheamă peste hotare, dar nu pot să plec, am credite, totul este pus gaj. Am să le achit, vând vacile și am să mă duc la băieții mei. Acum nu avem nici lumina de la fermă cu ce plăti, ne-au trimis bani rudele de peste hotare”, ne-a spus Valeriu Șevcișin, fermier.

Acesta afirmă că o soluție, pentru moment, ar fi oferirea cerealelor pentru vaci din fondul de rezervă.

„Dacă guvernul nu are bani, de ce nu ne dă cereale din fondul de rezervă? Noi nu avem cu ce hrăni vacile. Oare nici asta nu e posibil? Unde sunt cei ce ne-au promis că ne vor ajuta, unde sunt cei care au spus că acest an va fi anul zootehniei, unde sunt toți? Mi-e trist doar că Moldova va rămâne fără vaci…apoi, fără oameni”, a adăugat acesta.

În aceeași situație se află și Iurie Ganea din Florești. Anul trecut cele o sută de hectare pe care produce hrană pentru vaci au fost distruse în proporție de 60-90% de grindină. Apelând la mai multe instituții de stat, i-a fost promis suport, iar acum, după ce a primit răspuns negativ, nu are cu ce plăti împrumuturile bancare luate pentru procurarea furajelor.

„La sfârșit de mai au fost ploi cu grindină, iar cele circa 100 de hectare pe care creșteam hrană pentru animalele din fermă și cereale pentru a achita datoriile au fost distruse. În luna iunie a venit comisia ce a analizat pierderile: 60-90% pe toate câmpurile, au fost determinate cheltuielile. Apoi ne-au spus că în raion nu sunt bani, iar fiindcă eram mai mulți producători ce au suportat pierderi, am mers și la MADRM. Actualul ministru a promis că ne ajută, dar n-a fost să fie. Și la președinte am fost, inițial, ne-a promis că ne oferă ajutor, după care a zis că nu sunt bani”, a spus Iurie Ganea.

Fermierul susține, că mai are ceva furaje pentru câteva săptămâni, iar o parte din produsele rației nu sunt deja disponibile.

„Eu nu am cu ce hrăni văcuțele. Toată iarna am luat împrumut de la bancă pentru cereale, deoarece m-am bazat pe ajutorul promis de stat. În luna martie mi s-a spus că nu sunt bani. Am fost dat în judecată, sunt cu contul suspendat, nu am cu ce plăti angajații, am doar siloz, poate, pentru o lună. Recolta urmează să o obțin în august, iar până atunci cu ce voi hrăni cele 60 de vaci timp de 3 luni? Autoritățile ne-au promis suport, am luat credite, iar acum vacile vor pieri de foame”, a conchis Iurie Ganea.

Chiar dacă au pierdut speranța, fermierii mai fac un apel către autorități în scopul obținerii suportului.

