Producătorul din Turcia confirmă: autobuzele pentru Chișinău sunt noi

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

După prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, conflictul ideologic din secolul 20 părea să se fi încheiat: capitalismul câştigase, iar socialismul devenise echivalent al eşecului economic şi al opresiunii politice, scrie The Economist.

Procurarea celor 31 de autobuze „ISUZU Cityport” de către Primăria Chișinău a provocat controverse în R. Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că autobuzele ar fi la mâna a doua și prețul plătit pentru acestea, sub130 de mii de euro per...

Locuitorii unei regiuni miniere din Siberia au postat pe YouTube imagini de-a dreptul „post-apocaliptice”. Mașini, parcuri și zone de joacă pentru copii au fost acoperite de zăpadă neagră toxică, scrie The Guardian. O adevărată catastrofă ecologică produsă de om, au spus...

„Autobuzele CITIPORT EURO6C, livrate în Moldova, nu sunt la mâna a doua și nu au fost utilizate anterior în niciun fel. Kilometrii indicați de odometru se explică exclusiv prin motive logistice (autobuzele au venit din Kocaeli/Turcia în Chișinău/Moldova). Niciunul dintre cele 31 de autobuze nu are număr de înregistrare în trafic în vreo țară. Acest lucru poate fi confirmat prin numerele VIN ale autocarelor, în caz de necesitate”, cităm din scrisoare.

Într-o scrisoare oficială a companiei „Anadolu ISUZU Otomotiv”, semnată astăzi, se arată că niciunul din cele 31 de autobuze pe care ar urma să le achiziționeze Primăria Chișinău nu are număr de înregistrare în vreo țară.

