Producția agricolă brută a înregistrat o scădere cu peste 25% în primele 9 luni ale acestui an, comparativ aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea căreia constituie aproximativ 21 de miliarde, scrie informarket, citând datele Biroului Național de Statistică.

Potrivit sursei, micșorarea volumului producției agricole are loc din cauza scăderii producției la culturile agricole cu 35,5% și a producției de animale – cu 2,8% din cauza condițiilor climatice extrem de nefavorabile din acest an.

Conform datelor preliminare, anul acesta recolta brută de cereale și leguminoase, cu excepția porumbului, în toate categoriile de gospodării a fost de aproximativ 700 de mii de tone, adică cu 50,7% mai puțin decât în 2019. Producția de grâu a fost de 557 mii tone, cu 51,4% mai puțin decât anul trecut, orz au obținut fermierii aproximativ 105 mii tone, în scădere 37,2% comparativ cu ceea ce au obținut în 2019.

Loading...

Și producătorii de legume au obținut în acest an roade mai mici. Aproximativ 26 mii tone per gospodărie, aproape în jumătate, comparativ cu cele obținute anul trecut.

Producția medie de cereale și leguminoase în Moldova în 2020 a totalizat 18 chintale per hectar, în scădere cu 43,9% față de 2019. În același timp, producția medie de grâu a fost de 17,5 chintale la hectar mai mică cu 46,5%, orz – 21,2 chintale la hectar, mai puțin cu 33,7%, leguminoase – 13,8 chintale la hectar, mai puțin cu 33,3%, porumb s-a obținut în medie 12,2 chintale la hectar, recoltă mai mică cu 71,6%.

Randamentul mediu de floarea-soarelui a fost de 12,5 chintale per hectar (-47,3%), sfecla de zahăr – 251,9 chintale per hectar (-34,3%), rapița – 19,3 chintale per hectar (-5,4%) , soia – 9,6 chintale per hectar (-47,8%), fructe sămânțoase – 116,4 chintale per hectar (-17%), fructe sâmburoase – 55,7 chintale per hectar (-20,9%), struguri – 44,9 chintale per hectar (-37%).



Producția de lapte de vaci, timp de 9 luni, a scăzut cu 13,1%, constituind 269,3 mii tone, iar producția de ouă în a scăzut cu 7,1%, ajungând astfel la 535,6 milioane de bucăți.

https://agrobiznes.md/