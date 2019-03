Produsele de tutun livrate pe piața internă corespund cerințelor Legii privind Controlul Tutunului

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung comentează, în editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a părăsi funcţia de premier al Marii Britanii după finalizarea Brexitului, informează dpa, potrivit Agerpres.

Inspecțiile vor continua și în acest an pentru a nu admite încălcarea Legii privind controlul tutunului. De asemenea, vor fi efectuate două studii cu privire la consumul de tutun, inclusiv în rândul minorilor. Mai mult ca atât, este planificată majorarea accizelor și stabilirea unui preț minim pentru produsele de tutun.

În cadrul întrunirii s-a discutat despre măsurile întreprinse de Guvern în ultimul an, care au drept scop implementarea Programului Național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a altor acte normative.

Toate companiile de tutun prezente pe piață – 15 importatori și 3 producători – respectă prevederile Regulamentului Sanitar, iar produsele livrate corespund cerințelor Legii privind Controlul Tutunului. Declarația a fost făcută de către secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Aliona Serbulenco, în cadrul primei ședințe din acest an a Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului.

