Proeuropenii ar putea să le dăruiască socialiștilor și Chișinăul

În campania electorală pentru alegerile anticipate din mun. Chișinău, partidele unioniste și cele de centru-dreapta par a fi mai dezbinate ca niciodată. Candidații proeuropeni apar ca ciupercile după ploaie, ciopârțind simpatiile electoratului, în timp ce stânga politică este bine sudată. TIMPUL a întrebat mai mulți politicieni și comentatori politici de ce am ajuns la această situație și cum proeuropenii ar putea evita o înfrângere rușinoasă în scrutinul din 20 mai.

Fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean, le recomandă candidaților proeuropeni să renunțe la orgolii și să înainteze un candidat comun, dacă vor să păstreze Capitala. „În condițiile în care avem atâția candidați de dreapta, nu m-aș mira dacă, în turul doi, vom avea de ales dintre doi candidați de stânga. De aceea recomand celor de dreapta să nu fie proști, să lase orgoliile la o parte și să se unească. La ora actuală, nici unul dintre ei nu are șanse reale să acceadă în turul doi. Atât timp cât în Chișinău alegerile sunt geopolitice, partidele de dreapta trebuie să se întâlnească acum, dar nu cu o seară înaintea alegerilor, și să înainteze un candidat comun. De altfel, vor pierde Capitala”, consideră ex-primarul.

Și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, este de părere că dezbinarea e principalul adversar al oamenilor și această armă perfidă este utilizată intens de către Plahotniuc și Dodon, care urmăresc să-și păstreze puterea pentru a continua să fure. „Alegerea, care se va da acum, nu este între dreapta și stânga, ci între democrație și un regim autoritar, între speranța unei schimbări, a unei vieți mai bune, și regimul actual corupt”, adaugă lidera PAS.

„Unii ar trebui să se retragă din cursa electorală”

Anume din această cauză, menționează Maia Sandu, membrii partidului condus de ea au decis să-l susțină pe Andrei Năstase, transmițând în acelaşi timp un mesaj clar de unitate şi coeziune. „Înţelegem că cel mai bun candidat poate fi ales doar printr-o competiţie deschisă şi loială. De aceea îndemnăm toţi candidaţii care împărtăşesc valorile proeuropene să atace ideile, dar nu persoanele. Pentru a nu ceda capitala binomului Plahotniuc-Dodon, considerăm că, înainte de turul întâi, când opţiunile electoratului se vor cristaliza, cel mai bun candidat ar trebui să rămână în cursă, iar restul, în urma unor consultări publice, să dea dovadă de maturitate politică şi să se retragă”, conchide președintele PAS.

Și Tudor Deliu, deputat PLDM, consideră că partidele de centru-dreapta nu pot risca, căci de rezultatele anticipatelor din Chișinău vor depinde și rezultatele scrutinului parlamentar din toamna acestui an. „Fărâmițarea electoratului de dreapta, prin înaintarea mai multor candidați, care au aceeași orientare proeuropeană, ne poate juca fiesta. Astfel, în turul doi ar putea fi foarte greu să nimerească unul dintre ei. Și intenția dnei Silvia Radu de a se înregistra, în calitate de candidat independent, ar putea îngreuna și mai mult drumul unui candidat de dreapta în turul doi. Ar fi fost foarte bine dacă toate partidele proeuropene ar fi susținut un singur candidat”, menționează parlamentarul.





Potrivit lui Deliu, PLDM a decis să-l susțină tot pe Andrei Năstase, președintele PPDA, deoarece nu a vrut să fărâmițeze și mai mult electoratul proeuropean.



O decizie irațională și naivă

Codreanu și Munteanu sunt siguri de victorie

Nici președintele de onoare al Partidului Democrat (PD), Dumitru Diacov, nu-i impresionat de numărul de candidați la alegerile din 20 mai. El consideră că decizia partidelor de dreapta de a ciopârți electoratul este irațională și naivă. „Cu toate acestea, sunt convins că va exista turul doi, unde vom avea un candidat de dreapta, și altul de stânga. Nu știu cine va fi el și nici nu vreau să presupun, că nu este frumos, cinstit și nici democratic să spun cine merită, cine trebuie să renunțe sau cine trebuie să rămână în cursa electorală. Oricum, nu este rațională această divizare a electoratului, pentru că până la urmă doar unul câștigă”, afirmă Diacov.Întrebat dacă PD, care a declarat că va susține doar un candidat proeuropean comun, intenționează să-i ofere sprijin Silviei Radu, după cum se zvonește, Diacov a refuzat să răspundă. „Cred că până la urmă Partidul Democrat va avea un cuvânt de spus. Dar noi așteptăm până se vor înregistra toți candidații și apoi vom avea consultări atât cu ei, cât și cu cei care stau în spatele lor. Atunci vom decide pe cine susținem”, ne-a mai spus președintele de onoare al PD.La rândul său, deputatul român Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale, ne-a dat asigurări că au existat numeroase discuţii privind identificarea unui singur candidat de dreapta, însă eforturile ar fi fost în zădar. „Unii nu au vrut să vină la discuţii, alţii nu au avut deschiderea necesară. Astfel, PUN a decis să vină cu un candidat propriu. Sunt unionist verificat în timp, nu am aţe de care poţi să tragi, nu am mariaje politice, nu am fost implicat în diferite scheme, spre deosebire de contracandidaţii mei. Îi invit pe cei de centru-dreapta să lase orgoliile şi să se ralieze în jurul unui candidat necompromis, unionist şi cu o vastă experienţă într-un oraş european. Cu siguranţă, până pe 20 mai, se va conştientiza necesitatea unirii forţelor şi vom avea multe surprize în acest sens. Îl vom învinge în turul doi pe candidatul socialiştilor şi vom salva capitala din mâinile dodonilor”, se arată convins candidatul PUN.

La fel de sigur de victoria sa este și candidatul liberal, Valeriu Munteanu. El consideră că, indiferent câți candidați se vor înscrie în cursa electorală, în turul doi va ajunge un candidat de stânga, care reprezintă binomul Plahotniuc-Dodon, și un candidat de dreapta. „Voi prezenta suficiente argumente ca alegătorii de dreapta să mă aleagă pentru a merge în turul doi și, în mod obligatoriu, să câștig aceste alegeri. Electoratul de dreapta și, în mod special cel unionist, este foarte bine pregătit și puternic, și poate alege grâul de neghină. Știu că o cerință a acestor alegători este ca alesul lor să militeze pentru dezideratele noastre românești, să fie împotriva expansionismului velicorus și a lui Putin și, în egală măsură, să lupte deschis, tranșant și productiv împotriva binomului Plahotniuc-Dodon.

Potrivit lui Munteanu, aceste alegeri vor avea loc datorită liberalilor, care au știut în ce condiții provocă scrutinul și au făcut acest lucru pentru a ajuta cetățenii R. Moldova. Totodată, Munteanu spune că nu susține ideea unui candidat de dreapta comun, deoarece „militez pentru Unirea cu România, nu pentru unirea cu Plahotniuc”.

Proeuropenii riscă să piardă și capitala, și țara

Analistul politic Anatol Țăranu trage un semnal de alarmă pentru toți reprezentanții formațiunilor proeuropene de la Chișinău. El susține că divizarea electoratului proeuropean este rezultatul eșecului pe care l-au înregistrat partidele de dreapta în ultimii nouă ani, când au făcut și multe greșeli. „Aceste gafe au condus la dezorganizarea și debusolarea electoratului proeuropean. Astfel, pe segmentul de dreapta, există acum două mari curente. Primul este cel unionist, iar al doilea nu împărtășește ideile unioniste și este mai mult europenist-statalist. Din cauza acestei scindări, acum nu există partide puternice de dreapta în politica moldovenească. Alegerile din Chișinău nu fac decât să demonstreze acest fapt. Dacă lecția acestui scrutin nu va fi învățată, același scenariu se va repeta și la electorala din toamnă, iar partidele proeuropene vor pierde și capitala, și țara”, atenționează expertul.

Țăranu mai spune că, din cauza fărâmițării electoratului, există riscul ca niciun reprezentat al celor două curente de dreapta să nu ajungă în turul II. „Totul depinde de mobilizarea electoratului de dreapta și candidatul care ar putea avea un mesaj unificator între cele două curente. Personal, sunt foarte sceptic în această privință. Cel puțin, la etapa actuală, cred că e puțin probabil ca cineva dintre candidații proeuropeni să ajungă în turul doi. Singura lor șansă ar fi ca, cel puțin, în ultima etapă a campaniei electorale, să rămână un singur candidat”, specifică analistul politic. În asemenea condiții, consideră Țăranu, cele mai mari șanse, de a accede în turul doi, le au Ion Ceban și Silvia Radu.