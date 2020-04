Prof. dr. Vasile Astărăstoae consideră că distanțarea socială și igiena personală sunt suficiente, iar măsurile de izolare a populației ar putea fi ridicate, deoarece aproximativ 5 milioane de români ar fi dezvoltat deja imunitate la COVID

Am o reținere cu privire la date. Raportările sunt diferite. După părerea mea, cred că în momentul de față cel puțin 30% din populație s-a imunizat: 4-5 milioane sunt imunizate deja”, a răspuns medicul Vasile Astărăstoae la întrebările jurnalistului Marius Tucă.

Nu trebuie să se creeze un vârf încât sistemul de sănătate să nu îl suporte. Niciun sistem de sănătate nu a fost pregătit pentru această pandemie. S-au luat măsuri după ureche. O tumoră canceroasă nu are semne și se spune că se poate temporiza, dar ea crește și poate determina decesul. (...)

Andrei Marga are un articol legat de starea de urgență. Specialiștii își văd domeniul lor limitat. Viața omului nu este schematizată doar la istoricul medical. Omul are și alte aspirații. Mai este și frica de necunoscut. Sunt oameni care sunt atei, dar se tem de stafii. Frica de necunoscut determină această teamă. Dacă nu o gândești rațional, atunci teama devine irațională. Poate încet-încet lumea o să înceapă sa gândească. Și dacă o să gândească o să vadă că nu e sfârșitul lumii. Această pandemie va trece. Dar ce se întâmpla după ce va trece?

Politicienii - ei iau măsurile pe care le dorește lumea. Lumea vrea să vadă că cineva la conducere are nevoie de noi. Preferăm să renunțăm la drepturile civile ca unii politicieni să ducă la îndeplinire misiunea noastră. Lumea nu se gândește că noi renunțăm la niște drepturi. (...)

La OMS s-a aplicat dublul standard. Când Trump a oprit zborul avioanelor spre China, directorul OMS a spus că e o măsură discriminatorie. OMS am spus că toate măsurile le-au luat fără sa țină cont de experiență, la gripa ANH1 OMS a dat tot felul de recomandări și a recomandat și unele firme de medicamente.

„Măsurile trebuie să fie ponderate în funcție de pericolul pe care îl prezintă epidemia. Oprim viața socială? Ne izolam? Punem baricade? Atunci nu mai suntem oameni. Asta înseamnă criza unei mentalități. Omul nu e stăpânul naturii. Omul face parte din natură. De această panica unii beneficiază. E bine să ne gândim în momentul în care luăm o măsura. Nu sunt economist. Dar m-am uitat și eu. Ceea ce văd mă îngrijorează. S-ar putea ca cei care nu mor de coronavirus, o mare parte să moară de foame. Exagerez, bineînțeles. Dar asta e imaginea pe care o am în minte.

