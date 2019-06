Profesor Harvard: ​Percepția oamenilor e foarte diferită de realitate. Sondajele arată că în Damemarca, bogații cred că vecinii lor sunt mai bogați decât sunt, iar cei săraci cred că vecinii lor sunt și mai săraci

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Pleonasmul este o deficienţă de exprimare care constă în alăturarea unor cuvinte cu acelaşi sens, cum ar fi, de exemplu, sintagma avansaţi înainte, în care a avansa are deja sensul de a înainta, astfel că este suficient să spunem fie avansaţi, fie mergeţi...

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Ilan Șor a vândut 12 magazine duty-free. Compania Dufremol SRL, care a fost principalul operator al magazinelor duty-free din Moldova a devenit proprietatea omului de afaceri bulgar Marko Todorov în luna aprilie a acestui an, scrie Mold-Street.com

Ambasada Rusei din România a postat pe pagina sa de Facebook un lung mesaj anti-NATO, pornind de la o serie de declaraţii făcute de ministrul român al Apărării, Gabriel Leş, la conferinţa „Black Sea and Balkans Security Forum 2019”, desfăşurată la Constanţa...

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Cele trei dungi paralele, marca folosită de producătorul german de echipamente sportive Adidas, nu mai sunt recunoscute la nivel european drept marcă înregistrată a companiei. Marca nu are un caracter distinctiv şi în consecinţă nu poate beneficia de o protecţie juridică, a...

De asemenea, ar fi util de știut despre ce cred oamenii că e bine sau e corect și ce nu în materie de taxe. Am să vă dau un exemplu: unele țări discută de a crește taxarea pe averea obținută fără prea multă muncă depusă- mușteniri, câștigurile la Bursă ș.a.m.d. Dacă întrebi un părinte care ar vrea să-și doneze casa propriului copil dacă e bine să taxezi mai mult o moștenire, evident că ți-ar spune că nu, întrucât părinții aceia au muncit din greu pentru casă. Dacă întrebi membrii societății dacă e corect ca tinerii să pornească în viață cu averi foarte diferite unul față de altul, ți s-ar răspunde că nu. E foarte complicat și poate că noi- cercetătorii dar și Guvernele - ar trebui să înțelegem mai bine aceste noțiuni. Doar așa putem aplica măsuri sociale și economice bine calibrate, pentru care să avem și sprijinul societății.

”L-am făcut acolo pentru că danezii au un sistem fiscal extrem de bine pus la punct și am putut compara percepția oamenilor cu realitatea, adică cu ceea ce au în conturile bancare. Știam în detaliu veniturile lor, ale vecinilor și puteam astfel compara percepția cu datele reale. Ce am aflat? Cei bogați consideră că vecinii lor sunt mai bogați decât erau în realitate. Cei săraci credeau că vecinii lor sunt și mai săraci decât ei. Cei săraci habar nu aveau cât de bogați erau cei considerați bogați. Întrebați pe ce loc s-ar plasa pe scara socială, cei bogați au indicat un loc mai puțin important deât erau în realitate”, spune cercetătorul.

”Defalcat pe nivelul de studii, oamenii care au absolvit cel mult liceul, cei orientați politic spre dreapta și cei din categoria de venit mediu și sub mediu sunt cei care se înșeală cel mai mult. Dar de înșelat, toți se înșeală”, mai spune Stantcheva. De ce contează asta? Pentru simplul motiv că o bună cunoaștere a modului în care imigranții sunt percepuți poate oferi și soluții la politicile publice prin care adresăm problema migrației- social și economic, explică profesorul de la Harvard.

Percepția oamenilor asupra multor lucruri e foarte diferită de realitate, mai explică profesorul de la Harvard.” Noi am făcut de pildă un survey în 6 țări privind percepția oamenilor asupra imigranților. Oamenii au o percepție incorectă asupra imigranților. Am întrebat câți imigranți cred oamenii că sunt în țara lor”, spune Stantcheva.

