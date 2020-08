Profesor universitar de la Iași: Dacă mâine președintele și premierul României ar declara că vectorul de dezvoltarea al țării noastre este integrarea R. Moldova, atunci în Republica Moldova 60 la sută din populație ar vota pentru Unire

Dacă mâine președintele României și premierul de la Bucureștii vor declara că vectorul de dezvoltarea al țării noastre este integrarea R. Moldova, atunci în Republica Moldova, 60 la sută din populație va vota pentru Unire. De această părere este profesorul universitar Grigore Tinică, care a adăugat că de punctul de vedere al guvernanților de la București depinde curentul proromânesc, dar și cel proeuropean de la Chișinău.

Potrivit sursei, dacă povestim ambiguu că am vrea să intre și Republica Moldova în UE într-o formă sau alta, lumea este într-o mare confuzie. „De asemenea și la Chișinău, dacă unii candidați vor explica foarte clar că următoarea cale de urmat a Republicii Moldova este spre UE, lumea va înțelege”, a mai remarcat renumitul chirurg.



Totodată, Grigore Tinică a precizat că în Republica Moldova s-au conturat trei curente: prorus, statalist și proromânesc. „O parte din stataliști și o parte din curentul proromânesc sunt și proeuropeni. Restul sunt mici deviații. Pentru a accede la funcția de președinte al R. Moldova este nevoie să obții majoritatea de voturi. Această majoritatea este foarte greu de adunat, pentru că toate cele trei curente sunt de neîmpăcat”, a mai subliniat el.

Loading...

În opinia profesorului universitar există două căi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Prima cale ar ține de dezvoltarea Republicii Moldova ca stat independent așa cum s-a întâmplat cu Singapore, Cipru sau alte state, „ca ulterior să poți forța Uniunea Europeană să absoarbă această entitate”.

„A doua cale se referă la integrarea Republicii Moldova în UE prin România. În acest caz, în primul rând trebuie să fie de acord România, iar apoi Germania și celelalte state ale UE. Nu poți să mergi spre UE, blamând statele de acolo, trebuie să fii prieten cu acestea. Respectiv, un viitor președinte trebuie să aibă ușile deschise la cancelariile acestor state. Nu ca actualul președinte al Republicii Moldova care, în afară de câțiva confidenți ai președintelui rus, nu mai este primit de nimeni în lumea asta”, a mai punctat prof. univ. dr. Grigore Tinică.

Potrivit lui, este inadmisibil ca un stat ca Republica Moldova să fie izolat, așa cum se întâmplă acum. „În mare măsură, această izolare se datorează și României, deoarece consider că nu facem suficient de mult ca să popularizăm Republica Moldova și pe oamenii de acolo. Noi ne-am axat de multe ori asupra conducătorilor Republicii Moldova, care nu de fiecare dată au fost de bună calitate și nici acum nu sunt. România are nevoie să aibă alături cel puțin un stat prieten. Însă, acum România are alături un stat cu o guvernare ostilă. Nu vorbesc de întreaga populație a Republicii Moldova, dar de cei care conduc această populație. O dovadă clară în acest sens a fost ajutorul substanțial oferit recent de România, care a fost primit sub un pod de la Chișinău, într-o formă nesănătoasă”, a mai spus medicul.

Pe lângă aceasta, a mai remarcat sursa, Federația Rusă are o capacitatea de propagandă extraordinar de puternică în Republica Moldova. „Acolo majoritatea canalelor de televiziune și presa este aservită Moscovei și acoliților ei de la Chișinău. În acest sens, România este extrem de timidă în a penetra mass-media din R. Moldova cu posturi de radio, canale de televiziune, ziare și alte posibilități de informare în masă a populației. Firește că cheltuielile pentru gazoduct sunt extrem de importante și binevenite. Exact așa, cum au fost binevenite și drumurile din R. Moldova făcute cu ajutorul poporului american. Mai mult, există și niște panouri în apropierea acestor drumuri, unde scrie clar cine a investit în proiectul respectiv. Însă, țăranul care locuiește la 6-7 km distanță și nu prea a ieșit din localitatea sa, nu știe acest lucru. De aceea, acesta va vota pentru Igor Dodon, pentru că Dodon i-a spus că el a făcut acest lucru”, a explicat prof. univ. dr. Grigore Tinică.

Totodată, profesorul universitar a atras atenția asupra faptului că pe lângă propagandă din R. Moldova, Federația Rusă duce o luptă foarte eficientă și în România, prin intermediul unor reprezentați ai structurilor românești, care acționează pentru interesele lor în R. Moldova.

https://infoprut.ro