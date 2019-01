Profesorul Ion Novăcescu lansează o nouă carte: „Poveștile Minunate ale României”.

Povestea evreului care a dăruit românilor 1 miliard de lei și 9 palate cu 1300 de camere în centrul Vienei. Donația prea puțin cunoscutului binefăcător s-a făcut pentru „înălțarea Patriei prin cultură și pentru înfrățirea românilor”.









Acest evreu necunoscut, pe care noi l-am numit „Mecena Românilor”, este de același calibru uman și curată dragoste de românism precum marele filantrop aromân Emanuil Gojdu, cel a cărui uriașă avere situată în centrul Budapestei statul român a pierdut-o în cel mai tembel, ticălos și trădător mod cu putință. Marele filantrop evreu și-a donat, prin testament, întreaga sa avere în scopul „promovării culturii din România, alinării bolilor săracilor noştri, încurajării elementelor valoroase, sprijinirii cauzelor nobile şi aceasta fără deosebire de origine, pentru toţi cei care merită să fie ajutaţi”. Uriașa avere în bani și cele nouă palate situate în jurul Bisericii Votive din centrul Vienei au fost dăruite de marele filantrop evreu pentru „înălțarea Patriei prin cultură și pentru înfrățirea românilor”.

A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost aievea n-aș fi putut acum să scriem această poveste adevărată despre un altfel de patriotism românesc. Izvorât din iubirea de semeni, din responsabilitatea, generozitatea, recunoștința și modestia unui Om. Nedrept de puțin cunoscut în istoria și-n moștenirea noastră spiritual-simbolică. El a fost unul dintre cei mai mari industriași, bancheri și moșieri pe care i-a avut națiunea română.

Acest om s-a dovedit a fi un Mecena în primii ani care s-au scurs după Marea Unire de la Alba Iulia. Aceasta este însă și o poveste despre prea ușoara uitare și mizerabila nerecunoștință românească. Cele care sunt defecte urâte ale caracterului nostru național, ce ar trebui de urgență corectate printr-o înțeleaptă politică publică de educație națională.

El nu i-a uitat pe săracii oraşului Bucureşti, pentru care a lăsat dispoziții precise – atenție! – să „li se distribue în fiecare an de Crăciun şi de Paşti, ajutoare din fondul special creat de el.

Crezul celui pe care l-am numit Mecena Românilor, crez după care s-a călăuzit în afaceri și pe baza căruia și-a construit și administrat uriașa sa avere este: „Să ai tăria de caracter de a cheltui totdeauna ceva mai puţin, decât îţi este venitul. Oricât de infimă ar fi economia, te poţi considera om bogat. Cheltuind tot venitul te poţi numi sărac. Risipa e amăgitoare: duce la dezastru.”

Cine este acest evreu misterios și ce alte fapte mari a mai făcut el pentru români și Patria sa, poți afla citindu-i povestea adevărată și neștiută în cartea „Poveștile Minunate ale României”. Aceasta este una dintre cele opt povești ale cărții.

„Poveștile Minunate ale României” este un foto-album excepțional cu 178 de fotografii de epocă și 8 Povești adevărate din istoria nespusă și mult prea puțin cunoscută a României. Autori: Gabriela și Ion Novăcescu. Cartea are și o ediție în limba.



Coperta ediției în engleză a cărții „Poveștile Minunate ale României”

Aceste Povești sunt adevărate! Faptele s-au petrecut aievea. Pentru a putea să le descriem am cercetat doi ani în arhive și muzee, în fonduri și-n colecții speciale. Am studiat memoriile și jurnalele unor personalități, am citit cărți vechi, ziare și reviste de epocă. Am tradus din publicații străine. O statistică a contului nostru de la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj Napoca ne arată că am citit câteva sute de cărți pentru a avea informația necesară care să ne ajute să înțelegem și să facem conexiunea între fapte și personalități care aparent păreau a fi fără legătură.

Această carte am scris-o pentru Copilul din tine într-o formă și o modalitate pe care le-am considerat a fi potrivite ca să-ți rămână în minte și în suflet câteva dintre întâmplările neștiute, ori puțin știute din acești 100 de ani din urmă ai României noastre dragi. Și ca să te convingi cât de frumoasă și de atractivă e Istoria noastră.

