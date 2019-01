Profeţia lui Arsenie Boca despre care puţină lume ştie: urmează un mare CUTREMUR în România?

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale şi a anunţat obiectivele pentru acest an.

Este esențial să îți detoxifici organismul dacă vrei să slăbești mai repede. Această băutură te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus.

Nici bine nu a intrat Europa în noul an, că furtunile de zăpadă au răvăşit o bună parte din continent. Un val de ger arctic se îndreaptă spre sud-estul şi vestul Europei, avertizează meteorologii. În zonele turistice ale Greciei, un ciclon format în Marea Egee va...

„Zdreanţa roşie, secera şi ciocanul, steaua cu cinci colţuri o să dispară, dar va veni steaua cu şase colţuri, anarhia, şi va fi vai şi amar de lume (…) Asta va fi peste mulţi ani, şi nouă, Dumnezeu nu ne va hărăzi să vedem acele vremi (…) Mie nu-mi va fi dat să văd, după sărbătoarea deşartă a victoriei, câţi dintre cei drepţi au mai rămas. Căci după această victorie deşartă, puţini dintre cei drepţi vor fi în picioare şi la sărbătoare. Peste tot vor fi naimiţi (vânduţi duşmanului) şi abia atunci va începe o noua luptă, fără jertfă de sânge, dar la fel de lungă ca şi cea pe care am început-o noi acum!”

