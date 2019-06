Profilul tău de Facebook poate indica ce afecțiuni medicale ai

Actualizările statusurilor de pe Facebook au fost „în mod deosebit eficiente în prezicerea diabetului zaharat şi a tulburărilor mintale de tipul anxietăţii, depresiei şi a psihozelor“, potrivit cercetării. Cercetarea a fost publicată în jurnalul PLOS One. „Personalitatea oamenilor, starea mintală şi comportamentele legate de sănătate se reflectă şi în profilurile lor de pe reţelele de socializare şi toate au un impact major asupra sănătăţii“, se spune în această cercetare, potrivit CNN.

Cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în diverse domenii, asistenţa lituaniană în procesul de integrare europeană, negocierea unui acord bilateral privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, etc., au fost discutate în...

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.