Prognoza ONU: În 59 de ani, populația Rusiei va SCĂDEA sub 100 de milioane de locuitori

Peste 59 de ani, numărul locuitorilor din Rusia va ajunge sub 100 de milioane de persoane, potrivit raportului demografic al ONU, calculat pana in 2100. Astfel, varianta pesimistă a previziunilor experților arata ca în loc de cele 145 de milioane de persoane cate exista in prezent, până în 2078 populatia rusa va scadea la 99,7 milioane.



În același timp, potrivit prognozei optimiste, populația din Rusia ar putea crește la 160 milioane în același an. Valoarea medie pentru anul 2078 este de 127,5 milioane.

Raportul ONU mai arată că Rusia înregistrează una dintre cele mai mari diferente între numarul de bărbați și femei din lume – 86,4 de bărbați la 100 de femei. O pondere mai mica se inregistreaza doar în câteva țări – în Ucraina, Lituania, Letonia, Hong Kong și Nepal. Acest indicator va crește foarte lent – la 87,1 până în 2040 și la 90,2 până în 2060 în versiunea medie a previziunilor ONU.

Vârsta medie în Rusia (vârsta unui locuitor ales astfel încât jumătate din populație sa fi mai batrana și jumătate mai tanara) este acum de aproximativ 39,6 ani. Populația rusă va îmbătrâni, arata estimările ONU: în medie, vârsta medie va creste la 44 de ani până în 2035 și va rămâne în continuare între 42-44 de ani în deceniile următoare.

Rata de dependență (raportul persoanelor inapte de munca – copii și vârstnici – la populația apta) din Rusia va crește rapid, conform previziunilor ONU. Cifra va crește de la 51,2 copii și bătrâni la 100 de persoane apte de munca în 2020 până la 58,6 în 2030. Catre 2045, acest raport va fi de peste 60.