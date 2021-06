Program meciuri Campionat European de Fotbal 2020. Ce meciuri de la EURO 2020 se joacă în București

Când au loc meciurile de la Campionatul European de Fotbal 2020?

Campionatul European de fotbal se va desfășura în această vară, în perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, într-un format cu 24 de echipe, după ce a fost amânat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. România a primit organizarea a 4 meciuri din competiție pe Arena Naţională din Capitală.

Program meciuri EURO 2020

În premieră, de la debutul competiției, meciurile EURO 2020 vor fi găzduite de stadioane în 12 orașe din Europa, inclusiv București. Celelalte sunt Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia) și Bilbao (Spania).



Grupa A EURO 2020: Italia, Elveția, Turcia, Țara Galilor

GRUPA B EURO 2020: Belgia, Danemarca, Finlanda, Rusia

GRUPA C EURO 2020: Austria, Olanda, Macedonia de Nord, Ucraina

GRUPA D EURO 2020: Croația, Cehia, Anglia, Scoția

GRUPA E EURO 2020: Spania, Polonia, Suedia, Slovacia

GRUPA F EURO 2020: Franța, Germania, Ungaria, Portugalia

Program Optimi de finală

Program Sferturi de finală

Program Semifinale

Meciuri EURO 2020 p e Arena Naţională

Turcia vs Italia (11 iunie, ora 22:00, Roma)Țara Galilor vs Elveția (12 iunie, ora 16:00, Baku)Turcia vs Țara Galilor (16 iunie, ora 19:00, Baku)Italia vs Elveția (16 iunie, ora 22:00, Roma)Italia vs Țara Galilor (20 iunie, ora 19:00, Roma)Elveția vs Turcia (20 iunie, ora 19:00, Baku)Danemarca vs Finlanda (12 iunie, ora 19:00, Copenhaga)Belgia vs Rusia (12 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)Finlanda vs Rusia (16 iunie, ora 16:00, St. Petersburg)Danemarca vs Belgia (17 iunie, ora 19:00, Copenhaga)Finlanda vs Belgia (21 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)Rusia vs Danemarca (21 iunie, ora 22:00, Copenhaga)Austria vs Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00, București)Olanda vs Ucraina (13 iunie, ora 22:00, Amsterdam)Ucraina vs Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00, București)Olanda vs Austria (17 iunie, ora 22:00, Amsterdam)Ucraina vs Austria (21 iunie, ora 19:00, București)Macedonia de Nord vs Olanda (21 iunie, ora 19:00, Amsterdam)Anglia vs Croația (13 iunie, ora 16:00, Londra)Scoția vs Cehia (14 iunie, ora 16:00, Glasgow)Croația vs Cehia (18 iunie, ora 19:00, Glasgow)Anglia vs Scoția (18 iunie, ora 22:00, Londra)Cehia vs Anglia (22 iunie, ora 22:00, Londra)Croația vs Scoția (22 iunie, ora 22:00, Glasgow)Polonia vs Slovacia (14 iunie, ora 19:00, Dublin)Spania vs Suedia (14 iunie, ora 22:00, Bilbao)Suedia vs Slovacia (18 iunie, ora 16:00, Dublin)Spania vs Polonia (19 iunie, ora 22:00, Bilbao)Suedia vs Polonia (23 iunie, ora 19:00, Dublin)Slovacia vs Spania (23 iunie, ora 19:00, Bilbao)Ungaria vs Portugalia (15 iunie, ora 19:00, Budapesta)Franța vs Germania (15 iunie, ora 22:00, Munchen)Ungaria vs Franța (19 iunie, ora 16:00, Budapesta)Portugalia vs Germania (19 iunie, ora 19:00, Munchen)Germania vs Ungaria (23 iunie, ora 22:00, Munchen)Portugalia vs Franța (23 iunie, ora 22:00, Budapesta)Meci 1: locul 2 grupa A vs locul 2 grupa B (26 iunie, ora 19:00, Amsterdam)Meci 2: locul 1 grupa A vs locul 2 grupa C (26 iunie, ora 22:00, Londra)Meci 3: locul 1 grupa C vs locul 3 grupa D/E/F (27 iunie, ora 22:00, Budapesta)Meci 4: locul 1 grupa B vs locul 3 grupa A/D/E/F (27 iunie, ora 22:00, Bilbao)Meci 5: locul 2 grupa D vs locul 2 grupa E (28 iunie, ora 19:00, Copenhaga)Meci 6: locul 1 grupa F vs locul 3 grupa A/B/C (28 iunie, ora 22:00, București)Meci 7: locul 1 grupa D vs locul 2 grupa F (29 iunie, ora 19:00, Dublin)Meci 8: locul 1 grupa E vs locul 3 grupa A/B/C/D (29 iunie, ora 22:00, Glasgow)Sfert 1: câștigătoare meciul 6 „optimi” vs câștigătoare meciul 5 „optimi” (2 iulie, ora 19:00, St. Petersburg)Sfert 2: câștigătoare meciul 4 „optimi” vs câștigătoare meciul 2 „ optimi ” (2 iulie, ora 22:00, Munchen)Sfert 3: câștigătoare meciul 3 „optimi” vs câștigătoare meciul 1 „optimi” (3 iulie, ora 19:00, Baku)Sfert 4: câștigătoare meciul 8 „optimi” vs câștigătoare meciul 7 „optimi” (3 iulie, ora 22:00, Roma)Semifinală 1: câștigătoare „sfert” 2 vs câștigătoare „sfert 1” (6 iulie, ora 22:00, Londra)Semifinală 2: câștigătoare „sfert” 4 vs câștigătoare „sfert 3” (7 iulie, ora 22:00, Londra)Finala -11 iulie, ora 22:00, LondraEURO 2020 este o ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European. România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Austria- Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00)

Ucraina- Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00)

Ucraina- Austria (21 iunie, ora 19:00)

Bucureştiul va găzdui şi o optime de finală pe care o vor disputa câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).