Programul „Capitalul matern” la Orhei, continuă: încă 64 de familii au primit îndemnizațiile pentru nou-născuți

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Anul trecut s-au vândut în lume 86 milioane de automobile noi, iar SUV-urile au atins o cotă record de 36%, în timp ce mașinile electrice au avut și ele un an record, cu 1,2 milioane de unități. Datele JATO arată că cele mai vândute modele auto din lume sunt...

Programul, care are drept scop sprijinirea tinerelor familii și, respectiv, creșterea natalității, este o premieră pentru Republica Moldova, dar face parte dintr-o strategie mai amplă dezvoltată de autoritățile locale de la Orhei pentru modernizarea localității și îmbunătățirii condițiilor de trai. Astfel, contribuția administrației la dezvoltarea tinerelor familii nu se reduce doar la acordarea ajutorului financiar la nașterea copilului. La Orhei este implementat și proiectul „locuințe sociale” pentru tinerii specialiști și angajații din sfera bugetară. De asemenea, pentru copii sunt modernizate capital grădinițele, fiind implementat și un sistem nou de alimentație de tip catering, astfel încât bucatele sunt preparate în condiții de restaurant și corespund celor mai înalte standarde în domeniu.

