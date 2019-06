Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

SEMIFINALE Joi 27 iunie câştigătoarea Grupei A - locul 2 în Grupa B/C/câştigătoarea Grupei C (Renato Dall'Ara - Bologna, 19:00) câştigătoarea Grupei B - locul 2 în Grupa A/câştigătoarea Grupei C (Stadio Citta del Tricolore - Reggio Emilia, 22:00) Baraj calificare JO 2020 - doar dacă se califică Anglia în semifinale (Stadio Dino Manuzzi - Cesena)

Luni 24 iunie Franţa - România (Dino Manuzzi - Cesena, 22:00), Grupa C Croaţia - Anglia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00), Grupa C

Vineri 21 iunie Anglia - România (Dino Manuzzi - Cesena, 19:30), Grupa C Franţa - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00), Grupa C

Marţi 18 iunie România - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 19:30), Grupa C Anglia - Franţa (Dino Manuzzi - Cesena, 22:00), Grupa C

Italia are cele mai multe titluri europene Under-21 - 5, urmată de Spania - 4, Germania, Anglia, Olanda, Rusia - câte 2, Serbia, Franţa, Suedia, Cehia - 1. Germania este deţinătoarea titlului, după o finală cu Spania, în 2017, la turneul final din Polonia.

România va debuta în Grupa C a turneului final pe 18 iunie, împotriva Croaţiei (Serravale/San Marino, 19:30, ora României ), pe 21 iunie va înfrunta Anglia (Cesena, 19:30), iar pe 24 iunie va avea loc ultimul său meci din grupă, contra Franţei (Cesena, 22:00).

Grupa C: Anglia Franța România Croația

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)