Programul PARE 1+1 a fost extins până în 2021

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

Programul guvernamental "PARE 1+1" a fost lansat în 2010 cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Acesta are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1", astfel încât fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Suma grantului este de maxim 250 000 lei.

Din momentul lansării Programului, până în prezent, 2 524 persoane și-au manifestat interesul de a participa la Programul "PARE 1+1" și a investi remitențele obținute de lucrătorii migranți în peste 40 state ale lumii. Circa 2 000 persoane au fost instruite în domeniul desfășurării unei afaceri, 1 273 întreprinderi au primit finanțare nerambursabilă și create circa 3200 locuri de muncă. Suma totală a granturilor pentru aceste proiecte investiționale este de circa 249,01 mil. lei, care va contribui la atragerea în economie a 784,24 mil. lei investiții, respectiv fiecare leu acordat sub formă de grant generează circa 3,15 lei investiții în economie.

Din Bugetul de Stat vor fi alocate anual 40 milioane de lei, care va permite cofinanțarea a 480 de afaceri ale lucrătorilor migranți și/ sau rudelor de gradul I ale acestora. Totodată, ODIMM a atras resurse financiare externe în cadrul Proiectului "Support to SMEs in rural areas" finanțat de Uniunea Europeană, pentru implementarea Programului "PARE 1+1" fiind alocate aproximativ 49 milioane lei, pentru o perioadă de 3 ani (2019 – 2021). Astfel, va fi posibilă cofinanțarea suplimentară a circa 500 de afaceri ale lucrătorilor migranți și/ sau rudelor de gradul I ale acestora.

