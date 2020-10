Proiect uriaș, anunțat de americani: O autostradă și o cale ferată care să lege Constanța de portul Gdansk din Polonia

„Tot astăzi am mai avut o întâlnire și la fondul american de investiții USDFC (The United States International Development Finance Corporation), care de câteva luni de zile a primit aprobarea Congresului pentru a se putea implica inclusiv în proiecte nucleare și de acolo avem vești foarte bune, așa cum partea americană s-a angajat în Acordul interguvernamental, există și de acolo voință pentru a finanța Unitatea 3 și 4 de la Cernavodă”, a mai spus ministrul economiei.

„În plus față de acest acord guvernamental, acolo unde partea americană s-a angajat să contribuie cu finanțare la realizarea acestor unități 3 și 4, am mai semnat un Memorandum între România și Banca de Import-Export a Statelor Unite care asigură o finanțare de până la 7 miliarde de dolari pentru proiecte din energie - și aici vorbim de nuclear, vorbim de gaze naturale - și proiecte de infrastructură. Deci, practic, Statele Unite au venit în spatele acestui acord interguvernamental și cu un Memorandum cu finanțări până la 7 miliarde de dolari, cel mai mare pachet de finanțare pe care banca americană o oferă în acest moment unui stat în baza unor proiecte care, evident, vor fi analizate separat”, a precizat Virgil Popescu.

„În 12 iunie s-a reziliat acordul cu compania chineză de la Cernavodă și toată lumea întreba ce vom pune în loc. I-am rugat să aibă răbdare și astăzi am parafat acordul interguvernamental cu SUA pentru colaborarea în domeniul nuclear civil pentru retehnologizarea Unității 1 și construcția reactoarelor 3 și 4. Acordul mai cuprinde și o colaborare universitară în domeniul nuclear, inclusiv colaborarea pe o nouă tehnologie a reactoarelor mici modulare pe care americanii o dezvoltă, dar vorbind în principal de Reactoarele 3 și 4 vorbim de tehnologie CANDU 6, deci ceea ce România are în Unitatea 1 și Unitatea 2 în momentul de față”, a explicat vineri seara, la Digi24, ministrul economiei, Virgil Popescu.

