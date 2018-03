Proiectul HOME – primul pas spre o reformă în administrarea locuințelor

Proiectul HOME – „O cale de reformare a managementului sectorului de locuințe în Țările din Parteneriatul estic: Moldova, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Georgia” a fost implementat în țările participante menționate pe parcursul a doi ani cu suportul acordat de Uniunea Europeană și Inițiativa „Gospodăria Locativă în Europa de Est” (IWO), Berlin.

Republica Moldova a fost reprezentată în acest proiect de către asociațiile obștești Habitat Moldova Centru și Institutul de Dezvoltare Urbană.

Ce ne-a reușit?

Am parcurs câteva etape: evaluarea situației reale din domeniul administrării fondului locativ, studierea legislației în domeniu, efectuarea mai multor întâlniri și discuții cu administratorii Asociațiilor de locatari, cu grupurile de inițiativă ale locatarilor, identificarea partenerilor potențiali pentru organizarea și organizarea seminarelor de instruire a locatarilor și Administratorilor de bloc. Am cooperat cu reprezentanții APL și ai Ministerelor și Departamentelor de Stat. În final, am creat un Centru de asistență și informare a Condominiilor (CAIC). Am reușit să stabilim contacte cu reprezentanții Asociațiilor de locatari, am efectuat un sondaj, care ne-a dat posibilitatea să identificăm cele mai importante aspecte, pe care să le abordăm la seminarele de instruire, am lansat buletine informative, o pagină web, am desfășurat patru seminare de instruire pentru administratorii blocurilor de locuit. Am participat la discuții cu locatarii blocurilor de locuit, am acordat asistență celor interesați în cadrul CAIC.

Ca urmare a activităților realizate putem afirma că participarea în Proiectul „HOME” a constituit un prim-pas în abordarea procesului de modernizare a gestionării fondului locativ, bazat pe experiențele altor țări și cunoștințele acumulate în urma participării la trainingurile internaționale. Fondul locativ în Moldova se confruntă cu o mulțime de probleme, rezolvarea cărora ar permite, în timp, crearea unor condiții de trai decente și implicarea locatarilor în activități de administrare și gospodărire a blocurilor de locuit. În acest sens, un prim-pas, ce trebuie realizat, este crearea Asociațiilor de coproprietari în Condominiu nu numai în blocurile locative noi, dar și reorganizarea altor tipuri de Asociații de locatari (CCL, APLP), cât și a blocurilor de locuit, gestionate anterior de Întreprinderile Municipale (IMGFL). Acest fapt este o necesitate și un proces, care ar trebui finalizat, pentru a îmbunătăți calitativ aspectul fondului locativ și a face posibilă atragerea investițiilor pentru implementarea unor proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice în blocurile de locuit.





O atenție deosebită în țările dezvoltate din Europa se acordă construcției de locuințe „fără bariere”, dându-le posibilitatea cetățenilor cu dizabilități să ducă o viață decentă. Și la acest capitol, Moldova are încă multe restanțe. Vizitând în cadrul proiectului toate țările partenere, de multe ori ne-am convins, că situația din blocurile locative din Moldova nu este cea mai rea, însă metodele de management al fondului locativ din Germania, cu implicarea activă a cetățenilor, cu suportul Statului și respectarea strictă a Legilor, ne-a făcut să înțelegem, că nu mai avem timp de pierdut.

Dar asta este numai începutul. Avem de parcurs un drum lung, care va necesita implicarea noastră, a tuturor. Știm ce trebuie să facem. Ar mai trebui să înțelegem și cum să o facem mai bine. Pentru că este foarte important ca toți cetățenii acestei țări să înțeleagă: Dacă ești proprietarul unui apartament – fii și un bun stăpân al blocului în care locuiești, al orașului tău…