Promisiuni electorale vs Realitate /// Ministrul Economiei, Vadim Brînzan: NU SUNT pârghii pentru a întoarce statului Aeroportul

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Compania „Avia-Invest”, care a obținut concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău pe o perioadă de 49 de ani, a fost vândută către „NR Investments Ltd”. De menționat că această tranzacție are loc în contextul în care o Comisie de anchetă parlamentară, în frunte cu deputatul Igor Munteanu, a depus o sesizare la Procuratura Generală și CNA privind neregulile admise la concesionarea AIC.

Potrivit lui Brînzan, această tranzacție de vânzare-cumpărare nu poate fi stopată, deoarece Guvernul nu are pârghii în acest sens. De asemenea, ministrul spune că practic nu există șanse ca Aeroportul să ajungă în proprietatea statului, chiar dacă s-au admis nereguli la semnarea contractului de concesionare.

