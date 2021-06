Promisiunile fanteziste ale PAS, criticate dur: „Mint cu tupeu”. Salariul mediu va crește de la 7000 lei la... 15 000 lei

PAS s-a lansat în campania electorală cu mai multe „obiective” de-a dreptul fanteziste. Ei promit că în câțiva ani salariul mediu pe economie va fi de 15 000 lei.

Conform Biroului Național de Statistică, salariul mediu net în R. Moldova este de 6966 lei. PAS promite că salariul va crește de peste două ori și va fi de aproximativ 850 dolari.

Promisiunile fanteziste ale PAS, sunt aspru criticate de jurnalistul Valentin Buda: „Nu mai pot! Nu rezist, măi! Cum să minți cu atâta tupeu?

Trenulețul politic de jucărie al Maiei Sandu s-a lansat în campania electorală cu promisiunea unui salariu mediu de 15.000 de lei (700 de euro). Statul care nu produce decât mătreață, cu un PIB anual pe care România îl produce în 9 zile, care trăiește din remitențe și pomeni, care... Mă scuzați, mă-năduș.

Matincă est-prutenii care se revendică de la categoria inventată de Maia, a"oamenilor buni", mai au o "calitate": sunt și suficient de proști să înghită așa o gogoriță. Dacă sub paravanul pro-evropenismului de Bâc poți minți atât de abject, populist, demagogic, vă mai mirați când zic că furunculul ăsta geopolitic merită să dispară? Maia, Dodon, Cavcaliuc, Voronin, poartă aceeași genă de escroci și impostori”.

Amintim că de la an la an, în Republica Moldova sunt tot mai puţine persoane apte de muncă. Datele oficiale arată că, în primele 3 luni ale acestui an, erau 834.000 de basarabeni apţi de muncă, cu aproape 7.000 mai puţini faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi numărul persoanelor angajate este în scădere. În primul trimestru erau 798.000 de muncitori, cu 8.000 mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



În urmă cu 12 ani, Urecheanu promitea un salariu mediu de 500 de euro

Partidul lui Urechean făcea și el promisiuni fanteziste, acesta se lăuda ca va dubla Produsul Intern Brut in urmatorii patru ani, cu o crestere economica anuala de 12-15% si un salariu mediu de 500 de euro pe luna.

Salariul mediu net în R. Moldova este 350 de euro, iar pensia media este 85 de euro.