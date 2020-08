Promo-LEX anunță că instrucțiunea pentru desfășurarea scrutinului pe timp de pandemie a fost aprobată cu încălcări

„Dodon este dispus să folosească toate metodele pentru fraudarea alegerilor. E clar și de ce – fără fraudă nu are nicio șansă să rămână în funcție; iar dacă...

Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2019 se înregistrau în România, cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Creştinarea Rusiei Kievene in anul 988 de către marele cneaz Vladimir a fost, de fapt, o reformă de stat, necesară pentru a uni şi consolida prin ideologia unică un vast stat rus care s-a...

Data de 1 August 1886 este cea în care s-a născut Ștefan Holban, care a fost în primul rând un martir al neamului românesc, avocat, deputat în Sfatul Țării etc....

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Lipsa condițiilor pe care trebuie să le respecte concurentul electoral când solicită acordarea spațiilor de la autorități/ instituții publice pentru întrunirile cu alegătorii (ex. timpul-limită pentru care se acordă, numărul limită de participanți cu respectarea distanței sociale, furnizarea sau existența echipamentului de protecție etc.). Condițiile necesare a fi respectate ar putea fi incluse în decizia/ contractul sau dispoziția emisă de autoritatea sau instituția publică, când se acordă permisiunea.

Asigurarea dreptului de vot pentru persoanele care se află în autoizolare sau respectă măsurile de carantină la domiciliul declarat în fișele epidemiologice, dar aflându-se în afara razei secției de votare unde își are înregistrarea la domiciliu/ reședință.

Lista echipamentului de protecție obligatoriu a diferitor actori ai procesului electoral nu este expusă în mod exhaustiv (pct. 2.4. (doar măști și mănuși) și 3.7. (măști, mănuși, viziere, etc.)). Fiind stabilită o obligație în adresa subiecților implicați în procesul electoral, inclusiv sub sancțiunea interzicerii accesului persoanelor autorizate să asiste la procesul electoral, recomandăm expunerea echivocă a echipamentului de protecție rezonabil și minim de care trebuie să dispună fiecare subiect implicat în procesul electoral. La fel este necesar să fie stabilită periodicitatea schimbării acestuia, la aflarea permanentă în secția de votare. În cazul existenței unei liste a echipamentului solicitat de CNESP trebuie să fie clar prevăzute care va fi reacția autorității electorale în cazul absenței unui echipament din listă, spre exemplu persoana dispune de mască și mănuși, dar nu dispune de vizieră, sau dispune de vizieră și mănuși dar nu dispune de mască.

În plus, Instrucțiunea nu vizează doar chestiuni de asigurare a măsurilor de prevenire a infecției COVID- 19, fiind puse în discuție și probleme de libera exercitare a dreptului de a alege și a fi ales. Astfel, considerăm că Instrucțiunea în cauză trebuie să fie aprobată de organul competent să organizeze și să desfășoare alegerile.

Gigantul IT Google vrea ca angajaţii săi să lucreze de acasă încă un an de acum încolo, până în iulie 2021. Este vorba de 200.000 de oameni, pe care Google spune...

Belarus se pregătește de război! Sub pretextul unei amenințări externe, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a anunţat marţi că înalta conducere militară a ţării a desfăşurat unităţi...

