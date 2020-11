PROMO-LEX: Transnistrenii își vând votul cu 400 de lei, unii „reușesc” să „câștige chiar și 700 de lei

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

• SV 26/8, Rezina, Stohnaia. In intervalul de timp 09.45-10.15, a fost deconectată energia electrica și doar un calculator din BESV a funcționat. Alegatorii au votat cu lanterna în cabina de vot.

• SV 34/002 Telenești, Telenești. Un alegator a pozat buletinul de vot in cabină înainte de a aplica ștampila cu scopul de a trimite poza părinților. Președintele BESV a avertizat referitor la ilegalitatea acțiunilor. Alegatorul a șters fotografia față de observatori.

• SV 1/41 Chișinău, Botanica. Un alegător a fotografiat buletinul de vot. Alegătorul a arătat telefonul că nu are poza la buletin și a insultat membri BESV, având un comportament agresiv.

Fotografierea buletinelor de vot, alte încălcări ale secretului votului (prezentarea buletinului cu votul exprimat, amplasarea defectuoasă a cabinelor de vot ce permit vizualizarea opțiunii alegătorului etc.) – 34 cazuri.

• SV 18/026, Florești, Cunicea. La ora 11.50, 3 membri BESV se aflau în SV fără măști, mănuși și viziere. Persoana care măsura termometria de la intrare în SV nu are mănuși, respectiv oferă măștile și alte elemente de protecție cu mâinile neprotejate. Mai târziu președintele BESV a oferit celor 3 membri materiale pentru a asigura măsurile de protecție

• SV 1/96 Chișinău, Buiucani. La ora 8.52 un observator are un ecuson pe care scria despre un concurent. La rugămintea președintelui, ecusonul a fost scos.

• SV 36/8, UTAG, Comrat. In apropierea SV este parcat un automobil, de care – cu regularitate, se apropie alegatorii după ce au votat. De asemenea, a fost observat cum un observator din partea unui candidat a intrat în acel automobil. Automobilul a transportat dimineața câțiva alegători (automobil Opel, nr. de înmatriculare GEB 301).

• SV 18/015, Florești, Ciripcău. La cca. 20 de metri de la SV, se afla un automobil de marca Ford de culoare sur-metalic cu numărul de înmatriculare IS 13 YAA, în care se află un susținător al unui candidat. Acesta monitorizează alegătorii care merg la vot. Persoana în cauză nu are acreditare.

• SV 36/6, UTAG, Comrat. Un alegător nu a fost identificat nici in SIAS Alegeri, nici in listele de baza. I s-a permis să voteze pe listele suplimentare.

• SV 1/104 Chișinău, Buiucani. Un automobil de model Mercedes Benz, numărul de înmatriculare C SS 220 a adus aproximativ 5 persoane de vârsta a treia la secția de votare .

• SV 37/18 și 37/17, regiunea transnistreană, Căușeni, Copanca. Sunt transportați organizat alegătorii din regiunea transnistreana cu automobile Jigului C688YT, Mercedes C 253EM, A386EK, CAL 386.

• SV 37/26 Regiunea transnistreană, Dubăsari, Coșnița. Din informația obținută de observatorul Promo-LEX în urma discuțiilor cu localnicii, alegătorii din regiunea transnistreană primesc câte 40 de dolari pentru exercitarea dreptului la vot in favoarea unui candidat și 10 dolari pentru fiecare șofer care transportă alegători.

• SV 1/196 Chișinău, Rîșcani. Președintele BESV i-a spus observatorului că nu are voie să facă poze în secția de votare.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

