Promotorii moldovenismului civic îndrăgostiți de modul cum Dodon administrează criza

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Văd mai multe agitații și discuții legate de „moldovenismul civic”, o nouă strategie de a îmbârliga și încurca românii/moldovenii din R. Moldova. Da, anume nucleul românofon de 80 %, care este elementul băștinaș și majoritar în această țară. Pentru că un român nu va deveni niciodată „moldovenist civic”, așa cum n-a devenit Homo Moldovanus Sovietic, iar un „moldovenist civic” nu va accepta limba română și panteonul cultural românesc pe care se așază identitatea acestui stat. La fel cum un găgăuz sau rus nu va deveni „moldovan civic”, ci va rămâne de etnie găgăuz sau rus. Interesantă și adunătura de oameni care promovează această idee, de la fostul pedist Andrei Popov, la ex-comuniștii Marc Tcaciuk și Alexei Tulbure, care put a dust de la Voronin, lingăul regimului Cornel Ciurea, Vlad Kulminski, Iulian Groza, etc., fiecare cu bube și cu schelete în dulap.

