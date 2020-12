PROPAGANDĂ BOLȘEVICĂ pe străzile Chișinăului sau cum genistul Kutepov A ARUNCAT ORAȘUL ÎN AER / Dovezi din arhivă

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

Meteorologii prognozează temperaturi ridicate, dar și precipitații slabe, predominant sub formă de ploi, în întreaga țară. Cerul va fi noros. Izolat se va forma ceață slabă și polei. Vântul va sufla dinspre Est, iar ziua izolat va fi cu intensificări....

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

1. Documentul de arhivă, secret, în care figurează Kutepov ca distrugător al Chișinăului, în 1941. Este anexa la raportul operativ nr. 11 din 6 iulie 1941, intitulată „Lista obiectivelor supuse misiunii speciale (aruncarea în aer și deteriorarea) din orașul Chișinău”. Documentul este semnat de maiorul Semașko, șeful serviciului ingineresc și de geniu al Corpului 35 de armată. Înscrisul cu numele Kutepov (sub nr. 23) și câteva nume adiacente l-am evidențiat. Cităm din document:

Aceste inscripții mincinoase sunt reînnoite și astăzi. Însă locul lor ar trebui să fie nu în spațiul public al orașului, ci la gunoiul istoriei. Administrația municipală urmează să se documenteze în fiece caz în parte și să le elimine de urgență. Propaganda bolșevică trebuie să dispară din Chișinău, oricât de mult și-ar dori unii s-o camufleze sub stindardul „Pobeda”.

De fapt, aceste inscripții sunt un fals, evident, neavând nici un suport istoric plauzibil. În cei trei ani de administrație românească în oraș, 1941-1944, armata română n-a plasat nici o mină de război în perimetrul Chișinăului. Adică ele, inscripțiile, denaturează cu rea-intenție adevărul pe care sovieticii l-au ascuns. În ce privește inscripția de pe zidul bibliotecii, doar numele Kutepov este adevărat. Însă acest militar sovietic a plasat explozibilul încă în 1941. În acel an, cu câteva ore până la retragerea armatei roșii din Chișinău, Kutepov a fost unul dintre cei care, în cadrul unei echipe de geniști sovietici, au aruncat orașul în aer. La 15 iulie 1941, agenții NKVD împreună cu geniștii au minat și au explodat cele mai importante imobile din oraș și anume: gara, stațiile electrice, turnurile de apă, morile, hotelurile, clădirile administrative și culturale, inclusiv instituții de învățământ școlar, catedrala și alte biserici, depoul, cazărmile, magazinele, depozitele etc. – în total circa 100 de obiective. Ce a mai rămas neminat în oraș, inclusiv cartiere întregi rezidențiale, în care locuiau preponderent evreii de curând evacuați, a fost pur și simplu incendiat.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

