Proprietarul Dacia negociază o tranzacție bombă. Se pregătește nașterea celui de-al treilea gigant auto mondial

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii...

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

Chiar dacă este un producător auto de talie medie, care produce cinci milioane de vehicule pe an şi deţine mărcile Jeep şi Alfa Romeo, Fiat Chrysler Automobiles NV ar fi o ţintă costisitoare pentru o preluare, cu o capitalizare de piaţă de peste 20 de miliarde euro. Comparativ, Renault, Nissan şi cel de al treilea membru al alianţei, Mitsubishi, au împreună o valoare de piaţă de peste 50 de miliarde euro.

Atât Renault cât şi Nissan au declarat în mod public că atenţia lor este îndreptată spre a face alianţa să meargă înainte de a relansa discuţiile cu privire la modificarea structurii de capital a alianţei. Însă Financial Times susţine că recenta creare a unui nou Consiliu de administraţie al alianţei, condus de preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, a îmbunătăţit încrederea că cele două părţi pot să progreseze cu planurile de fuziune.

Luni dimineaţă, acţiunile Fiat şi Renault înregistrau creşteri semnificative, analiştii salutând propusa fuziune dintre cei doi producători auto. La Bursa de la Milano, acţiunile Fiat au urcat cu aproximativ 19%, în timp ce la Bursa de la Paris titlurile Renault înregistrau un avans de 16%. În martie, FT anunţa că Renault intenţionează să relanseze discuţiile în vederea unei fuziuni cu partenerul japonez Nissan Motor Co Ltd în următoarele 12 luni, acesta fiind primul pas spre crearea unui conglomerat auto mai mare care va implica o ofertă comună pentru preluarea Fiat Chrysler.

Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan a fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi. Guvernul francez priveşte "destul de favorabil" acordul dintre Fiat şi Renault

Sâmbătă, publicaţia britanică Financial Times (FT), a informat, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, că producătorii cei doi negociază o alianţă cuprinzătoare, iar cele două companii încearcă să-şi unească forţele pentru a face faţă schimbărilor structurale cu care se confruntă industria auto pe plan global.

UPDATE: Fiat Chrysler confirmă că a făcut o propunere de alianță grupului Renault, după ce Financial Times a dezvăluit informația sâmbătă, citând surse din interior.

