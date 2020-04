Propunere șoc a unui medic: bătrânii să fie scoși din familiile lor și izolați 3 luni

Am văzut multe site-uri astăzi, dând oarecum, chiar spunând, că ar fi fost varianta mea în care persoane peste 65 de ani, că au fost afectate de COVID sau nu, vor fi duse în spații. Nu.

Medicul Adrian Streinu Cercel are o propunere cle puțin șocantă, cu care guvernanții nu sunt de acord. El vrea ca bătrânii să fie scoși dinf amiliile lor și să fie izolați timp de 3 luni de zile. Guvernul a respins categoric această propunere pe care opinia publică a criticat-o din prima clipă în care Streinu Cercel a făcut-o publică. Medicul de la Matei Balș a strâns propunerile în cadrul unui așa-zis proiect de relaxare a măsurilor de combatere a răspândirii epidemiei, care însă nu are aprobarea Guvernului și a fost respins, categoric, luni, și de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

