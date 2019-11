Propunerea de compromis a Maiei Sandu: Va înainta proiectul de modificarea la legea procuraturii Comisiei de la Veneția, dacă PSRM retrage moțiunea de cenzură

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

„Republica Moldova are nevoie de o justiție funcțională. Din păcate, nu toți politicenii își doresc aceasta. Vrem să asigurăm numirea unui procuror integru în contextul politicului actual. Numirea procurorului de către Guvern este un mecanism folosit în mai multe state. Implicarea Guvernului în acest proces este necesară, mai ales în situația actuală. Chiar dacă prim-ministrul va selecta candidații, decizia finală aparține CSP-lui și președintelui țării. Suntem în impas politic. Dacă declarațiile PSRM cu privire la dorința de a menține majoritatea parlamentară și acest Guvern sunt adevărate, vin cu o propunere de a ieși din acest impas. După intrarea legii în vigoare, pentru a activa mecanismul nou de preselectarea candidaților și retragerea moțiunii de cenzură, noi vom expedia legea, pentru care ne-am asumat răspunderea, spre expertizare Comisiei de la Veneția. Îmi asum angajamentul public să nu expediez lista scurtă de candidați către CSP, înainte de a primi avizul Comisiei de la Veneția asupra acestei legi. Astfel, Guvernul va putea să-și continuie activitatea”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui briefing de presă.

