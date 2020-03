Protecție anti oricare VIRUS! Ce să faci, ce să nu faci, ce să mănânci, ce să nu mănânci! Ajută și împotriva CORONAVIRUS!

Ne luptam cu o multime de virusuri pe aceasta planeta. Pe unii ii cunoastem, pe altii abia ii descoperim. Iata ca acum coronavirus da mari batai de cap intregii planete. Indiferent care este virusul de care vrei sa te protejezi sau care este virusul in topul discutiilor actuale, sunt mai multe masuri pe care le poti lua pentru a fi in siguranta.



Alimente la care sa renunti

Virusurile au nevoie de “hrana” pentru a supravietui in interiul corpului uman. Toate microorganismele trebuie sa “manance” pentru a supravietui. Sunt alimente pe care virusurile le iubesc si care le ajuta sa prolifereze.

Unul din alimentele pe care virusurile le iubesc este oul, altele sunt produsele lactate, precum laptele, branza, untul, iaurtul, kefirul, alimentele cu gluten, porumbul. Daca dieta ta contine o cantitate substantial din aceste alimente, poate fi destul de dificil ca organismul sa faca fata unui “atac” viral. Cu cat renunti mai repede la ele, cu atat corpul tau devine mai puternic.

Redu consumul de grasimi

Ia in calcul reducerea aportului de grasimi. Scoaterea din dieta a oualor si a lactatelor poate fi un inceput promitator in scaderea consumului de grasimi. Urmatorul pas poate fi reducerea consumului de unt de arahide, uleiuri de toate felurile, soia, pui, porc si alte alimente cu un continut ridicat de grasimi.

Grasimile impiedica oxigenarea suficienta a sangelui, iar oxigenul, in sine, are proprietati antivirale. Acest lucru inseamna ca daca renunti la grasimi, sangele va purta mai mult oxigen catre celulele organelor si, astfel, va putea sa lupte mai eficient impotriva virusurilor.

Cele mai sanatoase surse de grasimi sunt avocado, nuca de cocos, nuci si seminte. De asemenea, grasimile ar trebui consumate dupa ora 12:00 pm.

Alimente pe care sa le consumi

Pentru a-ti pastra sistemul imunitar puternic, iata o lista de alimente cu propritati antivirale pe care le poti consuma.

Suc de telina

Sucul proaspat de telina contine un subgrup de saruri care lupta cu succes impotriva virusurilor si impiedica inmultirea acestora. De asemenea, telina contine vitamina C, care imbunatateste sistemul imunitar. Se recomanda consumul a 500 ml de suc de telina pe zi, dimineata pe stomacul gol. Sucul se poate obtine fie prin stoarcerea unei radacini de telina in storcator, fie prin pasarea la blender.

Suc de castravete

Sucul proaspat de castravete are efect racoritor asupra celulelor organismului si poate reduce febra, atat la copii, cat si la adulti. Sa consumi suc de castravete cand ai febra e ca si cand ai arunca apa peste foc. Castravetele (de preferat bio) se pune in storcatorul de fructe pentru a obtine sucul sau in blender. Se consuma imediat ce a fost stors/pasat. De preferat este sa se consume pe stomacul gol.

Usturoi crud

Mananca zilnic unul-doi catei de usturoi. Usturoiul are puternice proprietati antivirale, gratie compozitiei sale (sulf, alicina). Usturoiul poate fi pasat alaturi de alte legume, pentru a imbunatati sistemul imunitar.

Ceai de cimbru

Cimbrul are proprietati antivirale si poate fi folosit zilnic pentru proteja corpul. Ceaiul il poti prepara din doua-trei crengute de cimbru proaspat care se adauga in una-doua cesti ce apa fierbinte. Optional poti adauga lamaie si miere. Lasa acoperi timp de 15 minute, indeparteaza crengutele si consuma la temperatura optima pentru tine.

Apa de ghimbir

Ghimbirul are proprietati antivirale si de aceea poti incerca sa bei zilnic apa cu ghimbir. Iata cum se prepara. Feliaza 4-8 cm de ghimbir proaspat, pune feliile intr-un vas cu apa. Adauga optional o jumatate de lamaie, 2 lingurite de miere. Lasa peste noapte si bea dimineata, pe stomacul gol. In aceasta apa poti adauga si cimbru.

Supa concentrata

Supa concentrata are efecte antivirale puternice, este bogata in minerale ce sprijina sistemul imunitar. Iata cum s-o prepari. Ai nevoie de 4 morcovi (sau un cartof dulce) taiati cuburi, 2 radacini de telina, taiat mare, 2 cepe feliate, o legatura de patrunjel tocat fin, 1 ceasca de ciuperci shiitake, proaspete sau uscate, 2 rosii tocate marunt, 2-3 cm de ghimbir proaspat, 2-3 cm de radacina de turmeric proaspat, 8 cani de apa, ardei iute (optional). Pune toate ingredientele la fiert, la foc mic, Lasa sa fiarba timp de o ora, apoi strecoara si bea supa.

Siropul de fructe de soc

Fructele de soc sunt excelente pentru stimularea sistemului imunitar. Fitochimicalele pe care le contin actioneaza ca un energizant. Siropul de fructe de soc nu doar ca este delicious, ci este un remediu pe care copiii il vor iubi.

Pentru prepararea lui ai nevoie de ¾ ceasca de fructe de soc uscate, 3 cesti de apa, ¾ ceasca de miere. Optional se poate adauga un baton de scortisoara, o steluta de anason, ¼ lingurite de cuisoare. Se fierb ingredientele intr-o tigaie, la foc mic, timp de 45-60 de minute, pana cand se ingroasa. Se ia de pe foc, se strecoara si se consuma o lingurita pe zi. Pentru perioada de convalescenta se poate consuma cate o lingurita de 3 ori pe zi.



Suc de turmeric

Turmericul care proprietati antiinflamatorii. In combinatie cu ghimbirul, acest suc are efecte minunate asupra congestiei, tusei, gatului inflamat, racelii, gripei, problemelor la sinusuri. Pentru a prepara aceata bautura ai nevoie de cate 8-10 cm de radacina de turmeric si ghimbir proaspete, doua portocale, 4 catei de usturoi. Trece toate ingredientele pe rand prin storcatorul de fructe. Pastreza sucurile separat. Combina o lingurita de suc de turmeric cu o lingurita de suc de ghimbir, cu un sfert de lingurita de suc de usturoi si un sfert de ceasca de suc de portocale. Amesteca usor si bea imediat.

Practici antivirale

Pentru a preveni infectiile virale, poti aplica tacticile de mai jos.

- Spala-te pe maini, in special imediat ce intri in casa sau ajungi la birou. Foloseste apa calda si sapun cu generozitate.

- Nu te atinge pe fata (gura, urechi, ochi, nas) daca nu esti spalat pe maini. Nu manca daca nu esti curat pe maini.

- Evita contactul fizic cu persoanele straine. Daca esti nevoit sa dai mana cu cineva (cunoscut sau necunoscut), spala-te pe maini dupa aceea.

- Foloseste servetele antibacteriene, dezinfectanti sau manusi pentru a-ti patsra mainile curate.

- Poarta manusi de unica folosinta atunci cand alimentezi masina.

- Spala-te pe maini de fiecare data cand pui mana pe bani sau pe card.

- Igienizeaza manerele caruciorului/cosului de cumparaturi.

- Igienizeaza clantele, robinetele, butoanele toaletei sau foloseste servetele de hartie cand le utilizezi.

- Evita alimentele crude sau preparate insuficient gatite din restaurante. Cere ca masa sa fie fierbinte.

- Nu consuma gheata la restaurante si cafenele. Acesta este tinuta in spatii care pot fi contaminate.

- Cand primesti colete, utilizeaza manusile de unica folosinta.

- Nu purta aceleasi haine cand intri in casa. Schimba-te cand te intorci de unde ai fost plecat.

- Fa dus imediat ce intri in casa, mai ales daca ai calatorit cu avionul/trenul.

- Poarta masca in spatiile aglomerate.