Protest de amploare în Piața Victoriei din România: Membri şi simpatizanţi PSD au protestat față de „abuzurile din justiție”

Aproximativ 200.000 de oameni au participat sâmbătă la mitingul PSD din Piaţa Victoriei, care s-a desfăşurat sub sloganul ”Vrem prosperitate, NU Securitate!”. Participanţii au venit îmbrăcaţi în bluze albe sau în costume populare, cu steguleţe tricolore. Manifestaţia a fost una de protest faţă de "abuzurile din justiţie", iar pe scenă au urcat lideri precum Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, primarul Capitalei Gabriela Firea, dar şi preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, scrie presa de peste Prut.





Manifestanţii au purtat pancarte cu inscripțiile "Abuzurile voastre au îngrădit libertatea noastră", "Jos statul paralel", "Vrem libertate", "Ultima soluţie e în Constituţie", "Am crescut veniturile românilor. Scuză-ne Klaus", "Vrem Guvernul României, nu Guvernul meu", "Prosperitate, nu securitate!".

Primarul de București, Gabriela Firea, a fost prima care s-a adresat mulţimii din Piaţa Victoriei, spunându-le oamenilor că au venit să apere libertatea, demnitatea şi dreptul de a fi liberi în această ţară. La finalul discursului, încheiat cu mesajul "Trăiască România Liberă", ea a recitat câteva versuri din poezia lui Eminescu "Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie".





"Vreau, încă de la început, să lămurim câteva chestii pentru că s-au spus atât de multe minciuni în ultimele zile încât trebuie cu toţii să le dăm o lecţie. Aţi venit de bunăvoie la Bucureşti? Aţi venit cu drag?Vă place la Bucureşti? Aţi venit cu japca la Bucureşti? Nu! V-a plătit cineva? V-a obligat cineva? V-a ameninţat cineva? Bine aţi venit de bunăvoie la Bucureşti", i-a întrebat Firea pe manifestanţii strânşi în Piaţa Victorie.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a ajuns în Piața Victoriei, fiind însoţit de secretarul general al PSD, Marian Neacşu. Timp de mai multe minute, preşedintele PSD a dat mâna cu sute de oameni care l-au întâmpinat în drum spre scena din Piaţa Victoriei, participanţii la miting adresându-i lui Dragnea mesaje de susţinere.

"Vă salut cu respect, membri de partid, dar şi cei care nu sunt membri, dar au credinţă că vocea poporului trebuie auzită în afară propagandei securiste, care vrea să ne facă să credem că suntem puţini. V-aţi asumat cu demnitate dreptul la libertăţi şi democraţie, iar pentru asta meritaţi aplauzele tuturor. Îi salut, de asmenea, dar de data asta cu milă, pe toţi trimişii în Piaţă ai statului paralel. Civili sau nu, la ordin sau din curiozitate, va rog să îi salutaţi, suntem mulţi astăzi, mai mulţi decât se aşteptau cei care credeau, care ne insultau, dar ce să nu uite niciodata statul paralel este că noi suntem foarte mulţi, suntem voinţa populară exprimată de lege şi Constituţie", a susţinut Liviu Dragnea în discursul său de la miting.

Şeful PSD a spus că statul paralel este "un sistem care foloseşte instituţiile statului într-un mod nelegitim şi paralel cu drepturile şi libertăţile". În opinia şefului PSD, preşedintele Klaus Iohannis "păstoreşte" sistemul "statului paralel".

Premierul Virorica Dăncilă le-a spus oamenilor adunaţi sâmbătă seară în Piaţa Victoriei că votul românilor trebuie respectat, iar abuzurile din justiţie trebuie stopate, ea afirmând că lui Liviu Dragnea şi lui Călin Popescu Tăriceanu li s-au deschis dosare penale chiar înaintea campaniei electorale din 2016 pentru ca PSD să piardă alegerile.

"Votul românilor trebuie respectat. Abuzurile trebuie oprite, să închidem epoca urii. Iată diferenţa dintre noi şi cei care ne împidică - noi am mărit salariile, ei le au tăiat atunci când au fost la guvernare, noi am mărit pensiile, ei au fost împotrivă şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am început reforma în justiţie. Ei se opun. Economia României a crescut şi creşte în continuare, ei au spus că măsurile luate de noi vor duce la un dezechilibru economic. Cui îi foloseşte asaltul permanent impotriva Guvernului? Cei care fac asta doresc cu adevărat binele românilor? Eu nu cred! Am fost acuzată de trădarea ţării. Acuzaţiile care mi se aduc sunt aberante, dar mă aştept la orice din partea unor oameni laşi, incapabili să ducă o luptă politică la lumina zilei", le-a spus Dăncilă oamenilor strânşi în Piaţa Victoriei.

Şeful Executivului român le-a transmis acestora două mesaje: "Guvernul va lupta în continuare pentru prosperitatea românilor" şi ”nu vom ceda presiunii şi nu vom ceda în faţa abuzurilor”.

"Noi trebuie să îi iubim şi să îi aducem înapoi pe români. România are nevoie de unitate, România nu are nevoie de ură şi dezbinare", şi-a încheiat Dăncilă discursul.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat sâmbătă că prezenţa oamenilor la mitingul PSD-ALDE din Piaţa Victoriei "demască un sistem obişnuit să lucreze cu manipulare, cu cătuşe şi cu violenţă".

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a vorbit la mitingul organizat de PSD sâmbătă seară despre "forţe oculte care au pus mâna pe această ţară", el spunându-le oamenilor adunaţi în Piaţa Victoriei că nu pot coexista un stat paralel cu unul democratic. "Dacă vom accepta in continuare sa finanţăm acest mecanism bolnav, să nu ne mire că nu sunt bani pentru educaţie şi sănătate", a afirmat liderul ALDE.

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat PSD pentru organizarea acestui miting, spunând că i se pare "o abordare caraghioasă şi pur populistă".

"Mitingurile sunt o formă de protest şi protestul se asociază în mod normal într-o democraţie cu opoziţia sau cu societatea civilă nemulţumită de guvernare. În nicio societate normală miting de protest nu se asociază cu cei de la putere. Cei de la putere au Guvernul, au Parlamentul, au toate instrumentele pentru a rezolva problemele ţării. Ultima metodă este cea a protestului. Mi se pare o abordare caraghioasă şi pur populistă", a declarat preşedintele Iohannis.

