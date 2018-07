Protest inedit al mișcării „Occupy Guguță”. „Cauza de de masă”, în fața Președinției

Un grup de tineri activiști din cadrul mișcării ”Occupy Guguță” au ieșit astăzi în pauza de masă la un protest inedit, în fața reședinței președintelui.





Manifestația, numită ”Cauza de masă”, a fost pașnică și tăcută, deoarece protestatarii și-au întins păturile pe asfalt și au mâncat paste în fața președinției, pentru a-și arăta nemulțumirea față de demagogiile și acțiunile guvernanților în general și a președintelui Igor Dodon, în mod particular.

- Ce ați adus de mâncare?



- Fiecare ce are. Sunt unii oameni care au venit cu macaroane, pentru că, zic ei, s-au săturat de poveștile, și basmele, și minciunile politicienilor, și fac un scurt performance improvizat aici, mâncând macaroane în fața președinției, povestește una dintre participanții la manifestație, Lilia Nenescu.





”Cauza de masă” se desfășoară deja a doua oară, după ce săptămâna trecută activiștii i-au adus președintelui Igor Dodon mai multe pârghii, ca urmare a declarațiilor făcute de acesta, că nu ar avea mecanisme să influențeze politicile statului, spune unul dintre inițiatorii protestului, activistul Vitalie Sprânceană.

„Dacă nu are pâghii, noi, ca popor, am venit și le-am adus, ca cetățeni. După care am decis că vom face acțiunea aceasta săptămânală. E protest și non-protest. Adică, pe de o parte e protest, pentru că noi venim în fața unei instituții politice care nu-și îndeplinește rolul pe care ar trebui să și-l îndeplinească. Pe de altă parte, nu-i protest, pentru că noi venim pașnic, nu scandăm”, a afirmat Vitalie Sprânceană.

Manifestanții sunt, de fapt, într-un protest permanent față de mai multe abuzuri admise de actualele autorități, inclusiv, față de invalidarea alegerilor pentru primăria capitalei, explică unul dintre activiști, Eugen Camenșic.

„Noi facem un protest permanent împotriva dictaturii care a fost instaurată în Republica Moldova. Vrem ca să fie instaurată democrația, vrem ca primarul ales de oameni să fie instaurat în funcție, vrem anularea mixtului”, a declarat Eugen Camenșic.

Președinția nu a comentat deocamdată pe marginea acestui protest. Activiștii spun că se gândesc să-și extindă ”Cauza de masă” și la alte instituții ale statului, care nu își îndeplinesc în mod eficient și onest obligațiile față de cetățeni.

