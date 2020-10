Protest masiv în Belarus, în ciuda riscului ca poliţiştii să tragă cu gloanţe adevărate / VIDEO

Zeci de mii de oameni au defilat pe străzile din Belarus, duminică, într-un nou protest faţă de preşedintele Aleksandr Lukaşenko, în ciuda riscului ca poliţiştii să folosească gloanţe adevărate. Forţele de ordine au reţinut aproximativ 100 de manifestanţi, relatează AFP, preluată de News.ro.



Această acţiune de protest este prima de amploare de după ultimatumul dat marţi de Svetlana Tihavonskaia lui Lukaşenko. Opozanta i-a cerut preşedintelui să plece de la putere până la 25 octombrie, ameninţând că altfel va lansa un apel la grevă generală.

Another Sunday march in Minsk. This time people are heading towards the industrial southeastern part of the city to express solidarity with the workers.

Loading...

Video by: @svaboda pic.twitter.com/EXeXPPmqDe