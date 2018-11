Protest pe șine la Sipoteni

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Am întâlnit, la radio şi la televizor, următoarele enunţuri:

Menționăm că angajații din depourile CFM au ieșit în câteva rânduri la proteste, după ce au ajuns într-o situație deplorabilă, nefiind în stare să-și întrețină familiile și având restanțe de luni de zile la plata salariilor. În plus, restructurarea domeniului i-a afectat pe feroviari, deoarece unele stații de cale ferată au fost închise din cauza cheltuielilor mari pentru întreținere. Este adevărat că nimeni nu a fost aruncat în stradă, dar oamenii au fost puși în situații complicate de a face naveta de zeci de kilometri pentru a ajunge la serviciu.

Această problemă a fost recent subiect de discuție chiar și în Parlament. Serghei Bucătaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a declarat de la tribuna Legislativului că, acum un an, datoriile salariale pentru angajații CFM erau de peste 143 de milioane de lei, fără a fi luate în calcul și contribuțiile sociale. De aceea, acum, când problema e discutată la un nivel atât de înalt, angajații întreprinderii din Sipoteni speră că până la sfârșitul acestui an li se vor plăti și restanțele salariale, iar peste cel mult o lună vor avea și garnituri suficiente la tren, ca să ajungă la timp în Chișinău.

„Am stabilit cu directorul Căii Ferate că, în zilele de luni și vineri, vor circula încă două garnituri cu câte patru vagoane. În plus, se va face și o analiză a fluxului de pasageri. Într-adevăr, este nevoie de eficientizarea activității Căii Ferate, dar nu în defavoarea oamenilor”, le-a spus Chiril Gaburici protestatarilor.

Ion circulă cu trenul mai rar, doar luni, când se întoarce la Chișinău, unde își face studiile, și vineri, când revine acasă. „Lunea e cea mai mare aglomerație. Oamenii se duc la serviciu, în plus sunt mulți studenți cu bagaje. Când urcăm la Sipoteni, deja e înghesuială, pe parcurs însă trenul se mai oprește și în alte stații și atunci nu mai ai cu ce respira”, menționa tânărul. Cu toate astea, încearcă cu toții să le înfrunte pe toate cu stoicism, numai să se vadă la Chișinău.

Luni dimineață, oamenii rămași în gară, care nu au încăput în cele două garnituri de câte patru vagoane, puse la dispoziție pentru ei de Calea Ferată din Moldova (CFM), s-au așezat pe șine și nu au permis mașinistului să pornească trenul, timp de două ore. Maria, o femeie care de mai bine de 20 de ani lucrează la Calea Ferată și, de rând cu toți consătenii săi, se trezește dimineața la 4:30, ca să reușească să prindă trenul, ne-a spus printre altele: „Eu am noroc că locuiesc în apropierea stației, dar cei din capătul satului se trezesc chiar și la patru dimineața”.

