Protestatarii care au declarat GREVA FOAMEI şi cer demisia lui Dodon au dormit noaptea trecută în faţa Parlamentului

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune transformarea zonei Cernobîl în unul dintre punctele de creștere economică din Ucraina. „Astăzi am semnat un decret care va începe transformarea acestor zone în unele de creștere pentru noua Ucraină", a...

"Până la urmă a să stăm aici, o să ținem greva foamei, eu nici n-am pus apă de ieri în gură, nici mâncare nu pun, și iată așa am să merg până la urmă, până nu dizolvăm parlamentu ăsta, nouă nu ne trebuie așa parlament".

"- Nu a fost nimeni. - Nu a fost nici un medic? - Noi nici nu am solicitat nici un medic, dar scopul este exact același, dorim demisia lui Igor Dodon președintele care este la noi. Una, două fuge la Moscova, una, două la Moscova, el este trădător de țară". Protestatarii spun că vor lupta până la capăt:

"Ne-au adus foamete, ne-au împușcat, s-au bătut joc, eu sunt martor ocular a două ocupații, am trecut prin foamete, prin război, ne-o deportat oamenii, ne-o ușis oamenii în război. Eu mă adresez către toate țările din lume, către Uniunea Europeană, către Statele Unite, către ONU, către toate... vreau să fie pace în lume și aici în casa la mine", a precizat

"Luați exemplu și arătați tuturor moldovenilor cum acest bătrân a venit să lupte împotriva trădătorului Dodon. Unde sunt restul cetățenilor? Am venit aici din solidaritate pentru acești oameni, sunt împotriva acestui președinte și sunt gata să-l închid și să-l trimit în Siberia pentru că a trădat tot poporul", a menţionat un protestatar.

