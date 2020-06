​Un camion cisternă a încercat duminică să treacă prin mijlocul unui cortegiu de mii de manifestanţi pe un pod din centrul oraşului Minneapolis, în statul american Minnesota, obligând forţele de ordine să intervină masiv, scrie AFP, citată de Agerpres.

"A priori, niciun manifestant nu a fost rănit", potrivit unui comunicat al poliţiei locale care vorbeşte de un incident "foarte deranjant". Şoferul camionului a fost rănit, dar fără ca viaţa să îi fie pusă în pericol. El a fost condus la spital şi plasat în stare de arest.

Manifestaţia, legată de moartea, luni, a lui George Floyd, un afro-american, în mâinile poliţiei, a pornit la miezul zilei de al Capitoliul din Saint Paul, sediul parlamentului statului Minnesota. Alcătuită din circa 2.000 de persoane, aceasta se îndrepta într-o atmosferă paşnică spre centrul oraşului Minneapolis.



A tanker truck barreled through thousands of peaceful protesters in Minneapolis as the crowd rushed out of the way. The driver was arrested and officials said no one was hit, though some protesters told local media that they had seen people with injuries.https://t.co/FohD5ehXFA pic.twitter.com/E6hssu9yaQ