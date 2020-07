Proteste în Ungaria. Oamenii apără libertatea presei, după ce și ultima publicație independentă a intrat sub controlul guvernului

Redactorul-șef al site-ului, Szabolcs Dull, a fost îndepărtat din funcție la începutul acestei săptămâni. El a acuzat că independenţa instituției media este în pericol. Publicația este deținută printr-o organizație care a ajuns la începutul acestui an sub controlul unui om de afaceri cu simpatii pentru premierul Viktor Orban.

Două treimi din redacția a ceea ce reprezintă ultima publicație independentă relevantă din Ungaria și-au dat demisia ca formă de protest pentru concedierea redactorului-șef. Index.hu, cea mai mare organizație media critică la adresa guvernului ungar, pare fi a sub asediu din partea puterii.

