Proteste masive la Moscova împotriva izolării internetului în Rusia / Le Temps: Moscova optează pentru o supraveghere totală, după model chinezesc

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Ethiopian Airlines s-a alăturat mai multor companii aeriene din China şi Insulele Cayman în suspendarea avionelor de tip Boeing 737 Max 8, după accidentul aviatic în care au murit 157 de persoane, transmite The Guardian.

Negocierile cu Uniunea Europeană pentru obținerea unor modificări la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursă din guvernul britanic pentru Reuters.

Model chinezesc Şi alte oraşe europene folosesc recunoaşterea facială, dar la o scară mult mai mică (aeroporturile din Zurich şi Paris) sau în timpul unor manifestări limitate în timp (Londra, Hamburg, Nisa). Cu cei 15 milioane de locuitori ai săi, Moscova funcţionează după modelul chinezesc şi pare tentată de controlul social. Cu note mai haotice, căci site-uri ca Searchface.ru permit oricui să se joace cu recunoaşterea facială pentru a-şi găsi o sosie sau o persoană zărită pe stradă. E suficient să încarci o fotografie în gigantica bază de date de pe uriaşa reţea de social media VKontakte, care are milioane de conturi. Eficacitatea softului este redutabilă şi duce la recunoaşterea facială a tuturor de către toată lumea. După cyberhărţuire, supravegherea generalizată în stradă are un viitor luminos.

Datele furnizate de operatorii mobili disting în mod precis numărul de persoane care circulă cu metroul sau cu maşina şi când pleacă şi în cât timp ajung la serviciu. Aceste informaţii ajută autorităţile să identifice ambuteiajele şi alte probleme de trafic, pentru a putea ajusta şi planifica transportul public. În principiu, aceste date sunt impersonale, şi precizia localizării este de doar 500 de metri. Dar pentru a achiziţiona o cartelă SIM în Rusia (utilizată pentru geolocaţie) trebuie să aduci un document de identitate şi dovada domiciliului stabil. Or nu există niciun mecanism independent de supraveghere a utilizării datelor personale de către autorităţi. Nu e chiar imposibil ca aceste date să fie cedate de funcţionari veroşi unor întreprinderi private în scop publicitar sau politic. Nenumărate baze de date furate de la administraţiile ruse sunt deja de vânzare pe darknet. 174.000 de camere video pentru a scruta spaţiile publice Dezvoltarea fenomenală a recunoaşterii faciale la Moscova trezeşte aceleaşi temeri. 174.000 de camere de supraveghere scrutează spaţiile publice, metroul şi gările moscovite. Este cel mai mare circuit video închis din lume. Enorma masă de informaţii colectate este comparată în timp real cu baza de date a Ministerului de Interne. Moscova a testat de asemenea sistemul de recunoaştere facială pe cei 850.000 de suporteri străini veniţi să asiste la Cupa Mondială de Fotbal, vara trecută. Acest amalgam gigantic de date le-a permis dezvoltatorilor de tehnologie să-şi perfecţioneze instrumentele de recunoaştere şi de urmărire. Capacităţile tehnologice municipale limitează, pe moment, la cinci zile păstrarea înregistrărilor, ceea ce ar pune la dispoziţia poliţiei circa 20 de milioane de ore de înregistrare în orice moment. Poliţia rămâne discretă în privinţa rezultatelor operaţionale ale acestei supravegheri. Doar circa 10 arestări în baza acestora au fost făcute publice. Acest lucru nu l-a împiedicat pe primarul Moscovei, Serghei Sobianin, să anunţe în ianuarie, pe pagina sa personală de pe reţeaua socială VKontakte: «Va fi cool! Criminalii vor fugi din Moscova şi nu se vor mai putea ascunde».

La Moscova nu mai poţi scăpa de ochii autorităţilor. Se ştia deja că technologiile de recunoaştere facială funcţionează masiv în locurile publice, scrie Le Temps citat de Rador. Cotidianul Vedomosti a dezvăluit că municipalitatea capitalei urmăreşte în timp real deplasarea a peste 10 milioane de moscoviţi prin intermediul telefoanelor mobile, şi asta încă din anul 2015. Primăria Moscovei a cheltuit astfel aproape 8 miliarde de euro pentru a obţine de la operatorii de telefonie mobilă datele de localizare ale abonaţilor lor. Este vorba, oficial, de perfecţionarea infrastructurii de transport. Cabinetul experţilor de automobile INRIX a clasat Moscova în fruntea oraşelor cele mai aglomerate din lume în raportul său din 2018 publicat săptămâna trecută. Şoferii moscoviţi petrec în medie 210 ore pe an în ambuteiaje, faţă de 156 pe an în cazul oraşului Zurich.

