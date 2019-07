Protestele din Hong Kong: Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc/ Indivizi mascaţi au agresat mai multe persoane într-o gară din oraş | FOTO, VIDEO

Un grup de indivizi mascaţi, înarmaţi cu bastoane, a agresat duminică mai multe persoane într-o gară din Hong Kong, la scurt timp după un nou miting pro-democraţie în centrul oraşului, ce a fost însă dispersat de forţele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc.

Cel puţin 36 de persoane au fost rănite în urma incidentului produs în districtul Yuen Long din Hong Kong, informează BBC News.

Nu este clar cine erau agresorii şi nici din ce motiv au comis violenţele.

Autorităţile au transmis că "unele persoane s-au strâns pe peroanele gării şi în compartimentele trenurilor, atacând pasagerii".

"Este absolut inacceptabil pentru Hong Kong ca o societate care respectă legea. Guvernul SAR (Regiune Administrativă Specială, n.red) condamnă ferm orice violenţă şi va lua măsuri serioase de aplicare a legii", se afirmă într-un comunicat al autorităţilor din Hong Kong, teritoriu autonom al Chinei.

Districtul Yuen Long este situat într-o zonă mai izolată a regiunii Hong Kong, la mare depărtare de locul unde s-au desfăşurat protestele pro-democraţie.

Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc contra participanţilor la un amplu protest pro-democraţie care a avut loc duminică în centrul Hong Kongului. Unii demonstranţi au aruncat cu diverse obiecte spre cordoanele de poliţişti.

Aproximativ 4.000 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a asigura securitatea în cursul protestelor.

Organizatorii au transmis că la protestul de duminică au participat peste 430.000 de persoane, în timp ce poliţia a estimat numărul manifestanţilor la 138.000.

Hong Kong-ul, care se bucură de o largă autonomie, este de mai multe săptămâni scena unor ample proteste provocate de un proiect de lege despre care criticii susţin că ar permite extrădarea dizidenţilor politici din Hong Kong pe teritoriul Chinei.

Hong Kong police fire tear gas as protests descend into chaos. More here: https://t.co/8o0J7EiBw3 pic.twitter.com/tDCQSNqGP7