PSD nu mai are nicio șansă! Social democrații, umiliți în ultimul hal: Înguști la minte

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

Nicio șansă. O spune jurnalistul Radu Banciu, sceptic în privința schimbărilor care se anunță în PSD după eșecul răsunător de la alegerile prezidențiale. ”În PSD, practic, are loc o lovitură de palat care ar putea să zdruncine din temelii sigla, numele partidului, componența viitoarelor vagoane, următoarelor garnituri ale PSD. E greu totuși de crezut că acest partid va ști vreodată să se reformeze pentru că, în primul rând, nu are elementele. Deși sunt vreo 500.000 de membri, nu cred că există în momentul de față o inteligență în partid care să reușească să adune tot ce nu este scheletic, expirat, devastator. Ei nu au reușit să facă asta niciodată. Întotdeauna au fost conduși de oameni înguști la minte, de oameni obtuzi și în spatele lor era această clientelă, această baronime”, a comentat Banciu, în direct pe B1Tv, la emisiunea Lumea lui Banciu.

PSD nu mai are nicio șansă după ce a pierdut categoric turul doi al alegerilor prezidențiale. Social democrații sunt umiliți în ultimul hal. Sunt înguști la minte. O spune jurnalistul B1TV, Radu Banciu care dă de pământ pur și simplu cu cei de la PSD.

