Psihanaliza - calea spre inconștient

Inconstientul ne ascunde tot ceea ce constientul ar trebui sa stie. Angoasa, anxietate, depresie, inhibare. Stari tot mai cunoscute de catre omul modern. Incertitudinea oferita de viitor, dorinta de castig material tot mai accentuata, umilinta ori insuficienta ne arunca in pragul unor situatii limita la nivel mintal. Ne simtim incatusati, privati de libertate, prinsi in probleme psihice recurente ce ne blocheaza, pe de o parte, posibilitatea de a simti fericirea alaturi de partenerii de viata, de familie ori de prieteni, iar pe de alta parte ne impiedica succesul si implinirea in cadrul activitatilor profesionale. „De ce tocmai eu?” pare a fi intrebarea secolului. Psihanaliza ar putea fi calea spre cunoastere, cufarul cu raspunsuri pentru toate intrebarile

.Si totusi, ce este psihanaliza? Psihanaliza inglobeaza o serie de conceptii dezvoltate de Sigmund Freud privind explicarea fenomenelor psihice,bazate pe cercetarea proceselor desfasurate in subconstient si a relatiilor sale cu constientul.

Descoperiri ce au pavat drumul spre psihanaliza

„Terapia prin vorbire” a devenit calea raspunsurilor pentru Freud. Acesta, lucrand cu pacienti ce sufereau de isterie, a ajuns sa inteleaga faptul ca simptomele de care acestia sufereau contineau o semnificatie care era simultan ascunsa si vizibila. Freud a revolutionat astfel interactiunea dintre pacient si terapeut, prin invitarea pacientului sa se intinda pe o canapea si sa-si deschida sufletul in fata terapeutului care, la randul sau, asculta si raspunde suferintelor acestuia. Viata psihica merge dincolo de lucrurile de care suntem constienti. De aceea, prima cale spre rezolvarea problemelor este intelegerea a ceea ce este dincolo de constient.

Metode in terapia psihanalitica: Asociatiile libere

Comunicarea libera, cea care l-a determinat pe Freud sa renunte la hipnoza, este folosita de terapeuti si in prezent. Pacientul asezat pe canapea, fapt ce induce o stare de relaxare, vorbeste liber despre orice ii trece prin cap, fara a avea un fir coerent. Fluxul gandurilor este urmarit fara vreo interventie. Este importanta renuntarea la orice forma de cenzura a gandurilor spontane. Rezultatul acestei metode nu intarzie sa apara, intrucat metoda „Asociatiilor libere” scoate la iveala evenimente si trairi traumatice care sunt in legatura cu suferintele psihice actuale ale pacientului. Astfel, aceste continuturi sunt asimilate de constient si conduc la o reevaluare a conduitei practice a psihanaliza-calea-spre-inconstient1pacientului, a relatiilor sale cu sine si cu lumea.

Vedete ce au apelat la psihoterapie

Popularitatea psihanalizei a crescut in ultima vreme, fapt vizibil prin ponderea de vedete ce au inceput sa apeleze la psihanalist pentru a se cunoaste mai bine. Anna Lesko este una dintre vedetele care au dezvaluit ca sunt abonate la psihanalist. De altfel, nici Dana Razboiu ori Claudia Pavel, pe numele ei de scena „Cream”, nu sunt straine psihanalizei.

