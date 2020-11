PSRM anunță că va fi formată o nouă MAJORITATE parlamentară. Socialiștii i-au propus lui Dodon să fie din nou președintele partidului

“Acest an este unul extrem de deficil, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga lume. În condițiile unei crize economice mondiale, provocate de pandemia COVID-19, dar și a unei secete severe, care a lovit țara noastră, rezultatul obținut în interiorul țării de Igor Dodon este unul onorabil. Asta arată că cetățenii noștri au încredere în Igor Dodon și apreciază munca președintelui. La fel, arată și faptul că noi am lucrat bine în această campanie electorală. Dar oricând se poate și mai bine”, a precizat liderul fracțiunii PSRM, care s-a arătat optimist în ce privește viitorul țării.

Horoscop 16 Noiembrie 2020

Venus in Balanta isi completeaza discutia cu Pluto si Jupiter in Capricorn. Simti cum iti bate inima cu putere? Luna in Sagetator cauta noi orizonturi, iar Marte in Berbec este gata sa ti le ofere. Fii pregatit pentru o zi plina de aventura!