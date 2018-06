PSRM cere audierea lui Pavel Filip pentru că s-ar fi amestecat în activitatea ANRE, referitor la majorarea taxelor la combustibil

Deputații Partidului Socialiștilor au solicitat joi, 7 iunie, audierea prim-ministrului Pavel Filip în legătură cu imixtiunea Guvernului în activitatea regulatorului independent ANRE, transmite IPN.

„Cu toții am fost martori ai situației ANRE. Majorarea taxelor la combustibil – consecință a regulamentului care a fost adoptat de ANRE. Pe baza acestei metodologii agenții economici au cerut majorarea taxelor pentru combustibili. Noi am discutat această problemă în plenul parlamentului, dar nu am ajuns la un numitor comun, după care Pavel Filip a ieșit cu o adresare către ANRE și a cerut anularea majorării taxelor. Vrem audierea prim-ministrului și să aflăm de ce guvernarea își permite să se implice în activitate regulatorului, care, conform legii, este independent, care a fost indicația sa către ANRE și de ce decizia a fost doar suspendată și nu anulată?”, a spus deputatul PSRM, Vlad Batrâncea.

Deputatul democrat Dumitru Diacov a replicat că nu a fost o indicație a premierului, ci o sugestie, o observație. „Și dacă ANRE a reacționat și a reexaminat această poziție, este o chestie bună. Eu nu cred că socialiștii se pronunță pentru majorarea prețurilor la benzină. Nu cred că este temă de discuție”, a spus democratul.





Deputatul Partidului Comuniștilor, Oleg Reidman, a menționat că orice cetățean, inclusiv premierul, are dreptul să se expună referitor la majorarea prețurilor. „Pe ce s-a bazat ANRE când a stabilit acele prețuri, dacă a reușit peste noapte să le schimbe. De asta premierul trebuie să vină aici, pentru că metodologia de calcul a prețurilor, deciziile pe care le ia ANRE au fost luate în altă parte”, a spus Oleg Reidman.

Deputatul Partidului Liberal Democrat, Iurie Țap, a declarat că ANRE este un regulator independent, cărui poate să i se ceară explicații, dar să nu i se dea indicații.

Fiind supusă la vot, propunerea de a introduce pe ordinea de zi audierea premierului nu a acumulat numărul necesar de voturi.