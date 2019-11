PSRM: „Maia Sandu își dorește căderea actualului Guvern, care este ineficient”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

„Doamna Maia Sandu anunță că este dispusă să nu înainteze candidați la funcția de procuror general până nu se va expune Comisia de la Veneția asupra legii adoptate prin asumare de răspundere. Altfel spus, doamna Sandu propune ca deputații să-și retragă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului și să lase să intre în vigoare legea pentru care a fost asumată răspunderea, cu neglijarea obraznică a partenerilor de coaliție și Constituției. Notez că, dacă intră în vigoare legea, doamna Sandu este obligată să o pună în aplicare imediat. Respectiv, aceasta nu va putea să nu înainteze un candidat, or asta ar presupune o încălcare de lege. Deci acest argument este unul fals”, a acuzat Nagacevschi.

Premierul Maia Sandu și-ar dori cu tot dinadinsul ca Guvernul său să fie demis mâine, iar acest lucru l-ar face pentru că are un „cabinet ineficient”, dar și în scop electoral. Cel puțin, așa spune consilierul juridic al președintelui Parlamentului, Fadei Nagacevschi.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)