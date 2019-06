PSRM susține că PAS și PPDA au cerințe diferite și cere ca blocul ACUM să se revină cu o poziție comună

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Înălțarea Domnului 2019, tradiții și obiceiuri. Creștinii prăznuiesc astăzi înălțarea lui Iisus la ceruri, care marchează 40 de zile de la Înviere. Praznicul are loc joia din a 6-a săptămână după Paști.

„Ucraina în UE înseamnă moartea proiectului imperial rusesc și, în plus, este o lovitură puternică dată autoritarismului rusesc, calea spre schimbări democratice în Rusia și în spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir...

Egocentric, răzbunător, instabil emoțional și frustrat. Astfel s-a prezentat liderul PPDA, Andrei Năstase, la briefingul de astăzi. Am solicitat opinia mai multor psihologi care au acceptat să facă portretul psihologic al fostului procuror din perioada comunistă. Totuși, știind...

