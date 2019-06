Publicație din Franța: După afacerea Skripal, afacerea Dodon marchează un alt EȘEC al serviciilor speciale rusești?

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat...

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie, arată datele publicate luni de Eurostat.

Imaginile arată, de asemenea, că Moscova ar fi dorit să ancoreze Moldova în sfera sa de influență, punând sub control PSRM, instituțiile de forță și alte funcții cheie în statul moldovenesc. Astfel, în cadrul aceluiași acord de alianță, înaintat de Igor Dodon în numele PSRM (dar probabil pregătit anterior de Moscova), funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare (Transnistria cu Moldova) Miniștrii Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Apărării urmau să intre sub controlul socialiștilor. Unirea (cu România) urma să fie interzisă. Pe de altă parte, PD trebuia să-și păstreze funcțiile cheie în domeniul justiției. În cele din urmă, autoritățile rusești trebuiau să anuleze cauzele penale inițiate în Rusia împotriva liderului PD, Vlad Plahotniuc.

De data aceasta, planul Kozak 2 a avut o strategie puțin diferită. Acesta a înlocuit termenul „federalizare” cu expresia „acordarea unui statut special Transnistriei”, ceea ce implică o mare autonomie a Transnistriei în chestiuni politice, economice, culturale și sociale, dar de facto marchează începutul aceluiași proces de federalizare a Transnistriei. În înregistrarea video, Igor Dodon afirmă: „După ce i-am spus că nu am putut scrie cuvântul „federalizare”, Kozak mi-a dictat: „puteri deconcentrate ale executivului” [guvernului transnistrean ] în sferele politice, economice, sociale și culturale. Cred că este normal. [...] A fost propus termenul „statut special” [pentru Transnistria].

În 2003 a promovat deja o astfel de idee, cunoscută sub numele de Memorandumul sau Planul Kozak. Guvernul comunist a refuzat apoi acest proiect. Pe de o parte, din cauza presiunii exercitate de Occident și Statele Unite, iar pe de altă parte pentru că Vladimir Voronin a vrut să rămână stăpânul casei sale. „Actualul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, nu pare să aibă asemenea prejudecăți”, scrie regard-est.com.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)