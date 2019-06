Publicitate la ruși - „castrarea” soților infideli este GRATUITĂ (FOTO)

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

”La 31 mai, am primit două plângeri de la locuitori din Sankt Petersburg cu privire la această publicitate, pe care o consideră obscenă”, a precizat ea, adăugând că unii o denunţă drept o ”discriminare sexistă” şi ”ruina valorilor familiale”.

