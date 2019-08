Puciul lui Dodon: Curtea Constituțională revine în… captivitate / Ca orice poveste frumoasă, cea despre dezoligarhizarea statului nu a durat mai mult de o vară

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Animalele în vis au o conotaţie aparte atât psihologică dar şi ezoterică, în principal datorită relaţiei în lanţul trofic pe care omul o are cu acestea. Iepurele este considerat un animal blând, în principiu, agil şi chiar sacru pentru unele popoare,...

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Așa sau altfel, puciul lui Dodon este în plină desfășurare în Republica Moldova. Curtea Constituțională, – instituția menită să devină etalon în lupta pentru dezoligarhizarea statului – a revenit în captivitatea lui Dodon, fiind condusă de locotenentul acestuia, Vladimir Țurcan. Dezoligarhizarea se amână. Procesul real pe care îl sesizăm este dodonizarea instituțiilor, intrarea lor prin intermediul lui Dodon sub controlul nemijlocit al Moscovei. Nu este o coincidență că tot azi în spațiul informațional a apărut „opinia” insistentă a ministrului rus de externe Lavrov precum că Rusia revine la „principiile” „planului Kozak” în relațiile cu Republica Moldova. Ce se întâmplă: Dodon semnalizează că de data asta federalizarea se poate?

Data de 19 august, întipărită în memorie ca ziua începutului puciului anti-democratic de la Moscova din 1991, a devenit, iată, ziua când Dodon anunță puciul său în Republica Moldova post-Plahotniuc. Îl anunță printr-o nouă și importantă victorie repurtată în lupta pentru preluarea controlului asupra Republicii Moldova. Astăzi omul lui și, implicit, al Moscovei, ex-comunistul și actual-socialistul Vladimir Țurcan, a preluat președinția Curții Constituționale. Vladimir Țurcan este unul din reprezentanții cei mai importanți ai coloanei a cincea a Kremlinului în Republica Moldova. Țurcan are un bogat portofoliu, în mare parte necunoscut publicului larg, de activitate subversivă anti-democratică, antieuropeană și antiromânească. În ziua de 7 aprilie 2009 a fost unul dintre coordonatorii pe teren a piciului anti-democratic organizat de Voronin. Este unul dintre acei care au opus rezistență înaintării Republicii Moldova pe vectorul european. General de miliție sovietică, Țurcan l-a asistat o perioadă lungă pe Voronin, cât acesta a fost șef de stat, apoi a trecut cu slujba la Dodon, când respectivul a fost preluat în grijile și la întreținerea financiară și logistică a Moscovei.

