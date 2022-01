Rețeta e simplă, nu trebuie să aveți cine știe ce abilități, trebuie doar să aveți răbdare și condimentele potrivite. Iar preparatul va merita așteptarea, vă garantez. Carnea se desprinde de pe os cu ușurință, este fragedă, gustoasă, sățioasă și, cel mai important, sănătoasă!

Ca garnitură am ales 3 cartofi dulci tăiați rondele , dar voi puteți folosi și cartofi normali fără probleme, chiar și în coajă – parcă așa au și mai mult gust!

Pentru 2 porții, ingredientele de care aveți nevoie sunt următoarele:

2 pulpe de curcan (sunt mari, au multă cărniță și, surpriză, sunt ieftine – le-am cumpărat cu 8 lei)

3 cartofi dulci (sau 5-6 cartofi normali, de mărime medie)

O căpățână de usturoi

O ceapă roșie

50 ml de ulei de floarea-soarelui

Sare, piper, roșii uscate cu busuioc, fulgi de chilli, cimbru – după gust și „din ochi”

Mod de preparare

După ce am crestat în 2-3 locuri pulpele, le-am masat cu puțin ulei, le-am sărat, piperat și „îndopat” cu cățeii de usturoi feliați.

Am curățat cartofii dulci, i-am tăiat în rondele generoase, la fel și ceapa roșie.

Într-o tavă am pus mai întâi „patul” de ceapă, am așezat frumos pulpele de curcan, apoi am pus pe marginile libere cartofii dulci.

Peste toate acestea am presărat din nou sare și piper, roșii uscate cu busuioc, fulgi de chilli și la final cimbru. Muuuult cimbru!

Am dat o ultimă rundă de ploaie de ulei peste toate ingredientele, am acoperit tava cu folie de aluminiu și am băgat-o la cuptor – l-am încins în prealabil vreo 5 minute, la 200 de grade Celsius.

Se lasă la copt cam o oră și jumătate, la 200 de grade Celsius. După expirarea timpului, se dă deoparte folia de aluminiu și se mai lasă la copt încă 30 de minute.

Asta-i tot, simplu ca bună ziua – carnea e fragedă, cartofii se topesc în gură! Poftă bună!

