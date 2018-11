Purcari Wineries realizează un profit brut în creștere cu 29% la nouă luni, pe o cifra de afaceri pe plus cu 20%

Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

EBITDA ajustată a ajuns la 39,5 de milioane de lei, in creștere cu +26% față de aceeași perioadă a anului trecut. Marja EBITDA este de 35%, în creștere cu 2 puncte procentuale, comparativ cu marja de 33% aferentă primelor nouă luni ale anului 2017.

Profitul operațional al grupului a crescut cu 23% față de perioada precedentă, fiind influențat pozitiv de creșterea profitului brut și, negativ, de creșterea cheltuielilor comercial-administrative, care urmează a fi normalizate la nivelul întregului an 2018.

În perioada de raportare, cheltuielile comercial-administrative au crescut cu 37%. Această creștere a fost cauzată, pe lângă alți factori, și de diferența temporală de înregistrare a unor cheltuieli fata de perioada similară din 2017. Efectul va fi normalizat in raportul anual pentru 2018, în care se preconizează o creștere anuală a cheltuielilor comercial-administrative cu 11% până la 13% față de 2017. Alți factori, cum ar fi aprecierea leului moldovenesc și costurile de listare la bursă, înregistrate în 2018, au avut, la fel, un impact asupra cheltuielilor comercial-administrative aferente primelor nouă luni ale anului 2018.

Piața românească a avut cea mai mare pondere în creșterea vânzărilor, cu un plus de 32% în raport cu anul precedent, reprezentând o cota de 38% din veniturile totale. Ca mix de produse, compania și-a continuat tendința de premiumizare, astfel brandurile Purcari, Crama Ceptura și Bardar crescând cu 22%, 27%, respectiv 30% fata de anul precedent, conform raportului publicat pe site-ul Bursei de Valori București după închiderea sesiunii de tranzacționare de joi.

