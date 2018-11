Purcari Wineries realizează un profit brut în creștere cu 29% la nouă luni, pe o cifra de afaceri pe plus cu 20%

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Teritoriul Republicii Moldova intră, săptămâna viitoare, sub influența unui ciclon de aer mediteranean, temperaturile crescând în medie cu 7 grade Celsius. Potrivit meteorologului Ala Bârsa, de marți, 20 noiembrie, temperaturile cresc atât noaptea,...

EBITDA ajustată a ajuns la 39,5 de milioane de lei, in creștere cu +26% față de aceeași perioadă a anului trecut. Marja EBITDA este de 35%, în creștere cu 2 puncte procentuale, comparativ cu marja de 33% aferentă primelor nouă luni ale anului 2017.

Profitul operațional al grupului a crescut cu 23% față de perioada precedentă, fiind influențat pozitiv de creșterea profitului brut și, negativ, de creșterea cheltuielilor comercial-administrative, care urmează a fi normalizate la nivelul întregului an 2018.

În perioada de raportare, cheltuielile comercial-administrative au crescut cu 37%. Această creștere a fost cauzată, pe lângă alți factori, și de diferența temporală de înregistrare a unor cheltuieli fata de perioada similară din 2017. Efectul va fi normalizat in raportul anual pentru 2018, în care se preconizează o creștere anuală a cheltuielilor comercial-administrative cu 11% până la 13% față de 2017. Alți factori, cum ar fi aprecierea leului moldovenesc și costurile de listare la bursă, înregistrate în 2018, au avut, la fel, un impact asupra cheltuielilor comercial-administrative aferente primelor nouă luni ale anului 2018.

Piața românească a avut cea mai mare pondere în creșterea vânzărilor, cu un plus de 32% în raport cu anul precedent, reprezentând o cota de 38% din veniturile totale. Ca mix de produse, compania și-a continuat tendința de premiumizare, astfel brandurile Purcari, Crama Ceptura și Bardar crescând cu 22%, 27%, respectiv 30% fata de anul precedent, conform raportului publicat pe site-ul Bursei de Valori București după închiderea sesiunii de tranzacționare de joi.

